Розлючену Дашу Астаф’єву вигнали із суду у справі її нареченого: є фото

У середу, 27 грудня, Солом’янський райсуд Києва розглядає справу бізнесмена Артема Кіма – нареченого співачки Даші Астаф’євої. Кіма підозрюють у розкраданні державних коштів на суму майже 27 мільйонів гривень при тендері на закупівлю техніки Південноукраїнською Атомною електростанцією.

Про це повідомляє ТСН.

Зазначимо, що справа розслідується більше 4 років. А у серпні 2017 року детективи НАБУ разом із САП затримали Артема Кіма.

Так, справу надалі розслідує НАБУ. Кіму хочуть змінити запобіжний захід, а саме посадити до СІЗО, або ж відпустити під заставу у 27 мільйонів гривень.

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Детективи стверджують, що з жовтня 5 разів викликали Кіма на допит і жодного разу він не з’явився. Проте захист стверджує, що Кім вчасно не отримував повісток.

Підтримати коханого до суду прийшла й Даша Астаф’єва, яка сиділа поряд із батьком Артема Кіма. Співачка дуже емоційно реагувала на все, що відбувається у залі суду. Артистка звернулася до генпрокурора, щоб він звернув увагу на цю справу.

На засіданні Астаф'єва плакала та кілька разів гучно обурювалася, коли виступав прокурор Сергій Козачина. Співачку розлютили слова прокурора про те, що нібито до будинку Астаф'євої та Кіма неможливо потрапити, щоб вручити повістку. Співачка запевняє, що це – брехня. Врешті Астаф’єву вигнали із судової зали.

"Мене вигнали, тому що я не можу мовчати. Стоїть Козачина і бреше у присутності багатьох свідків, що неможна зайти до нас у під’їзд. Спокійно можна зайти! Як прийти з обшуком о 6 ранку, так вони можуть зайти, а як прийти повістку принести, яку мають, – це їхній обов’язок, – вони не можуть. Тому я не змовчала і хотіла сказати, на який телефон вони можуть телефонувати і писати, якщо їх забрали. У нас нема телефонів", – сказала журналістам співачка.