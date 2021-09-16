Розмалював відділок поліції нецензурними картинками: затримали зухвалого жителя Одещини

Житель Білгород-Дністровського району прийшов посеред ночі до відділку поліції та розмалював його фарбою. Він не лише зафарбовував написи, а й створив вульгарне зображення.

Ймовірно, все завершилося не так, як він того очікував, оскільки особу порушника встановили. 16 вересня повідомили, що цього хулігана вже притягнули до відповідальності.

Раніше У Києві п'яні підлітки розмалювали вагон в метро: пасажирам було байдуже

П'яним "намалював" собі штраф

Правоохоронці встановили, що до псування екстер'єру їхнього приміщення причетний 22-річний юнак. Його одразу відшукали та почали допитувати.

Виявилося, що той був у цю ніч п'яним, тому й взявся за балончик із фарбою. Хлопець зафарбував написи "поліція" та "графік приймання громадян". Проте, на жаль, невідомо, який саме малюнок він зробив на стіні.

Дії порушника кваліфікували як дрібне хуліганство. Тому він лише заплатить штраф менший, ніж ціна фарби – від 51 до 85 гривень.

Інша подія нещодавно

8 вересня повідомили, що в Києві підлітки зіпсували нову сцену парку “Орлятко” на Відрадному. Тепер вона перебуває в аварійному стані.

Кілька молодих людей прийшли туди вночі, порізали дроти й поламали дах. Тому тепер там потрібно робити ремонт.