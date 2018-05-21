Розмели за 10 секунд: першу партію смартфонів Nokia X6 розкупили з рекордною швидкістю
Першу партію нового безрамкового смартфона Nokia X6 на декількох китайських інтернет-майданчиках розкупили з небаченою швидкістю – всього за 10 секунд.
Про це пише Gizmochina.
Як відомо, за молодшу конфігурацію на 4/32 ГБ треба було заплатити 1299 юанів (близько 5 тисяч гривень), за середню на 4/64 ГБ – 1499 юанів (6 тисяч гривень), а за топову 6/64 ГБ — 1699 юанів (майже 7 тисяч гривень).
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Nokia X6 оснащений 5,8-дюймовим дисплеєм Full-HD + з роздільною здатністю екрану 2280×1080 пікселів і має співвідношення сторін 19: 9. У верхній частині екрана є виріз, як у iPhone X. Смартфон працює на 8-ядерному процесорі Qualcomm Snapdragon 636.
На задній панелі розміщена подвійна камера, яка складається зі стандартного 16-мегапіксельного модуля з діафрагмою f/2.0 і 5-мегапіксельного монохромного сенсора з об'єктивом f/2.2.
Окрім того, телефон підтримує функцію зі штучним інтелектом, який покращує роботу камери.Смартфон також пропонує функцію Bothie, що дає змогу користувачам одночасно використовувати передню і задню камери.
Nokia X6 працює на Android 8.1 Oreo.
Nokia X6: огляд