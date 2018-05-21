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СНД КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Розмели за 10 секунд: першу партію смартфонів Nokia X6 розкупили з рекордною швидкістю

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Nokia X6
Nokia X6 / Фото з відкритих джерел

Першу партію нового безрамкового смартфона Nokia X6 на декількох китайських інтернет-майданчиках розкупили з небаченою швидкістю – всього за 10 секунд.

Про це пише Gizmochina.

Як відомо, за молодшу конфігурацію на 4/32 ГБ треба було заплатити 1299 юанів (близько 5 тисяч гривень), за середню на 4/64 ГБ – 1499 юанів (6 тисяч гривень), а за топову 6/64 ГБ — 1699 юанів (майже 7 тисяч гривень).

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Nokia X6 оснащений 5,8-дюймовим дисплеєм Full-HD + з роздільною здатністю екрану 2280×1080 пікселів і має співвідношення сторін 19: 9. У верхній частині екрана є виріз, як у iPhone X. Смартфон працює на 8-ядерному процесорі Qualcomm Snapdragon 636.

На задній панелі розміщена ​​подвійна камера, яка складається зі стандартного 16-мегапіксельного модуля з діафрагмою f/2.0 і 5-мегапіксельного монохромного сенсора з об'єктивом f/2.2.

Окрім того, телефон підтримує функцію зі штучним інтелектом, який покращує роботу камери.Смартфон також пропонує функцію Bothie, що дає змогу користувачам одночасно використовувати передню і задню камери.

Nokia X6 працює на Android 8.1 Oreo.

Nokia X6: огляд

 

Теги: Техно Смартфони Nokia
Джерело: 24 Канал
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