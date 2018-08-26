10:07
26 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
31°C
31°C 14°C
  • понеділок
    28°C 19°C
  • вівторок
    22°C 16°C
  • середа
    24°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Путін і німецьке порно. "Ігорьок" Калашнікова
Вєсті Кремля
18:54, 25 серпня
Вєсті.UA. Жир. Два путінських фаберже. Док Поплавський
Вєсті.UA
17:27, 25 серпня
Чому екс-власник "Мрії" Гута хоче підставити колишнього працівника агрохолдингу
ЦРУ
09:00, 24 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Жіночі зачіски
Згадати все
13:21, 25 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Розмір не має значення: в Україні зареєстрували сімейну пару із рекордною різницею у зрості

2153 Читать новость на русском
У студенські роки незвична парочка підробляла на зимові свята Дідом Морозом та Снігуронькою
У студенські роки незвична парочка підробляла на зимові свята Дідом Морозом та Снігуронькою / фото з відкритих джерел

Національний Реєстр Рекордів зареєстрував подружжя киян, у яких найбільша різниця у зрості – 39,6 сантиметра. При цьому, саме жінка є вищою у парі.

Про це на своїй сторінці у Facebook інформує керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Ветрова.

Читайте також: У Житомирі до Дня Незалежності встановили незвичний спортивний рекорд України

Зріст дружини, Надії Колоскової, 1 метр 96 сантиметра, а зріст її коханого чоловіка, Олексія Колесника, – 1 метр 57 сантиметра,
– зазначила вона.

Так, різниця у зрості між чоловіком та дружиною становить 39,6 сантиметра.

Ветрова додає, що колоритна пара познайомилась ще у студентські роки, разом підробляли на зимові свята Дідом Морозом та Снігуронькою.

 

Теги: Новини України Рекорди Курйозні новини
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
У луганских пенсионеров появился досуг – бесконечные, изматывающие поездки за пенсией в Украину
сьогодні, 08:15 У луганских пенсионеров появился досуг – бесконечные, изматывающие поездки за пенсией в Украину
Ольга Черненко
Що робити Україні після отримання Томосу
25 серпня, 22:00 Що робити Україні після отримання Томосу
Богдан Яременко
Аутизм и прививки: бизнес на страхе
25 серпня, 19:01 Аутизм и прививки: бизнес на страхе
Блог Медіа
Главные проблемы контрольной власти в Украине
25 серпня, 16:01 Главные проблемы контрольной власти в Украине
Катерина Одарченко
Мери-хамелеони 2: кілька історій про долю "героїв"-сепаратистів
25 серпня, 14:00 Мери-хамелеони 2: кілька історій про долю "героїв"-сепаратистів
Тетяна Мартинюк
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Свободівці зносять паркан навколо Ради (Фото)
 12 грудня 2012 , 15:40 17
"Динамо" – "Шахтар": як київські ультрас вболівали на НСК "Олімпійський"
 15 грудня 2016 , 18:35
Шахтар нагородили кубком та золотими медалями УПЛ
 28 травня 2017 , 12:31
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук