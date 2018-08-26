Розмір не має значення: в Україні зареєстрували сімейну пару із рекордною різницею у зрості
Національний Реєстр Рекордів зареєстрував подружжя киян, у яких найбільша різниця у зрості – 39,6 сантиметра. При цьому, саме жінка є вищою у парі.
Про це на своїй сторінці у Facebook інформує керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Ветрова.
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Зріст дружини, Надії Колоскової, 1 метр 96 сантиметра, а зріст її коханого чоловіка, Олексія Колесника, – 1 метр 57 сантиметра,
– зазначила вона.
Так, різниця у зрості між чоловіком та дружиною становить 39,6 сантиметра.
Ветрова додає, що колоритна пара познайомилась ще у студентські роки, разом підробляли на зимові свята Дідом Морозом та Снігуронькою.
Джерело: 24 канал
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