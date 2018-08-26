Розмір не має значення: в Україні зареєстрували сімейну пару із рекордною різницею у зрості

У студенські роки незвична парочка підробляла на зимові свята Дідом Морозом та Снігуронькою / фото з відкритих джерел

Національний Реєстр Рекордів зареєстрував подружжя киян, у яких найбільша різниця у зрості – 39,6 сантиметра. При цьому, саме жінка є вищою у парі.