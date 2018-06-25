Розмитнення старого авто буде дорожчим за його європейську ціну, – Мартинюк

Власників авто на іноземній реєстрації більшає і більшає, вони об'єднались у потужний громадський рух та почали вимагати правової легалізації і ось ніби досягли мети. У парламент вже винесли законопроект про нові правила ввезення авто із Європи.

Про це розповіла у своєму відеоблозі "ЦРУ. За кадром" журналістка Тетяна Мартинюк.

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За її словами, знизили акцизні ставки, запропонували легалізувати уже ввезені машини – так радійте. Але ні, всім не догодиш. У документі виявилося багато різних "але" та "обмежень".

Ніхто вже не тримається за стандарт "Євро-5", коли завозити можна було відносно молоді машини. Тепер заїжджай хоч на 20-річному авто, але ж і плати по повній. По-перше, хоч і пропонують знизити акциз, але хочуть запровадити градаційний коефіцієнт відповідно до віку авто. Його вираховують від об’єму двигуна та дати сходження конвеєром,

– зазначила Мартинюк.

Вона розповіла, що в середньому акциз на авто з півторалітровим двигуном у віці 10-15 років, а таких бляхарів на наших дорогах таки більшість, коштуватиме півтори тисячі євро. Зараз – на тисячу дорожче. І водночас, якщо приганятимете 5-річне авто, заплатите 300-400 євро проти сьогоднішніх двох тисяч.

"На перший погляд, якщо закон лишиться у такому вигляді, то розмитнювати авто вийде дешевше. Але тут мова лише про акциз ще "20% ПДВ та 5% – пенсійний фонд. Від цих платежів не втечеш, казну треба наповнювати. Проте очевидно, що народні обранці прописали все так, щоб потенційним покупцям було вигідніше придивлятися до новеньких машин. Старі, вартістю за півтори-дві тисячі ввозити геть нецікаво, розмитнення все одно вийде дорожчим за її європейську ціну", – додала журналістка.

Відео повного випуску відеоблогу Тетяни Мартинюк "ЦРУ. За кадром" за 25 червня 2018