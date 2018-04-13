Розмова Дональда Трампа та Терези Мей про Сирію: про що домовилися

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей та Президент США Дональд Трамп домовилися продовжити спільну роботу з вироблення "міжнародного відповіді" на можливе використання хімічної зброї в Сирії.

Про це повідомив офіційний представник прем'єра Великобританії.

"Вони домовилися про те, що важливо, щоб використання хімічної зброї в Сирії не залишалося безкарним і про необхідність перешкоджати подальшому використанню хімічної зброї режимом президента Сирії Башара Асада. Вони домовилися продовжувати тісну спільну роботу з вироблення міжнародної відповіді", – йдеться в заяві

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Перед цією розмовою Трамп зустрівся зі своїми військовими радниками і вони обговорили можливі дії через хімічну атаку у Сирії. Але остаточного рішення з цього питання не було ухвалено. США планує можливі дії проти режиму Башара Асада у коаліції із країнами Заходу.

Нагадаємо, 8 квітня щонайменше 70 людей померли через хімічну атаку у Сирії. Волонтерська рятувальна організація "Білі каски" розмістила у Twitter фото і відео із загиблими. Президент США Дональд Трамп заявив, що за цим стоїть президент Сирії Башар Асад, а Росія та Іран є відповідальними за його підтримку. Згодом, 11 квітня глава Білого дому закликав Росію готуватись, бо за потреби "ракети будуть введені в дію". У РФ своєю чергою напередодні пригрозили, що збиватимуть американські ракети, якщо ті будуть випущені по Сирії.