07:18
13 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
15°C
18°C 4°C
  • субота
    17°C 7°C
  • неділя
    21°C 10°C
  • понеділок
    20°C 9°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Алкогольна допомога в Сирію. Наскільки
Вєсті Кремля
21:40, 12 квітня
Вєсті.UA. Кличко змінює професію. Допомога від Нестора-Байкописця
Вєсті.UA
20:29, 12 квітня
Корупційні схеми медуніверситету імені Богомольця: викриття махінацій
ЦРУ
09:30, 11 квітня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Вагітність і пологи
Згадати все
00:16, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

Розмова Дональда Трампа та Терези Мей про Сирію: про що домовилися

180 Читать новость на русском
Мей та Трамп поспілкувалися телефоном
Мей та Трамп поспілкувалися телефоном

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей та Президент США Дональд Трамп домовилися продовжити спільну роботу з вироблення "міжнародного відповіді" на можливе використання хімічної зброї в Сирії.

Про це повідомив офіційний представник прем'єра Великобританії.

"Вони домовилися про те, що важливо, щоб використання хімічної зброї в Сирії не залишалося безкарним і про необхідність перешкоджати подальшому використанню хімічної зброї режимом президента Сирії Башара Асада. Вони домовилися продовжувати тісну спільну роботу з вироблення міжнародної відповіді", – йдеться в заяві

Читайте також: США провели повітряну розвідку поблизу військових баз Росії у Сирії

Перед цією розмовою Трамп зустрівся зі своїми військовими радниками і вони обговорили можливі дії через хімічну атаку у Сирії. Але остаточного рішення з цього питання не було ухвалено. США планує можливі дії проти режиму Башара Асада у коаліції із країнами Заходу.

Нагадаємо, 8 квітня щонайменше 70 людей померли через хімічну атаку у Сирії. Волонтерська рятувальна організація "Білі каски" розмістила у Twitter фото і відео із загиблими. Президент США Дональд Трамп заявив, що за цим стоїть президент Сирії Башар Асад, а Росія та Іран є відповідальними за його підтримку. Згодом, 11 квітня глава Білого дому закликав Росію готуватись, бо за потреби "ракети будуть введені в дію". У РФ своєю чергою напередодні пригрозили, що збиватимуть американські ракети, якщо ті будуть випущені по Сирії.

Теги: Новини політики Новини США Війна у Сирії Великобританія Тереза Мей Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Чи ускладнить життя водіїв медико-психологічне оцінювання?
12 квітня, 22:01 Чи ускладнить життя водіїв медико-психологічне оцінювання?
Юрій Чорний 757
Головні новини 12 квітня: війна в Сирії, обшуки в
12 квітня, 22:00 Головні новини 12 квітня: війна в Сирії, обшуки в "Укрзалізниці" та ситуація довкола Савченко
4713
Українські заробітчани в Польщі: як зміняться правила
12 квітня, 20:01 Українські заробітчани в Польщі: як зміняться правила
Яніна Ткачук 23359
Ніхто не зрозуміє, що таке війна, доки поруч не впаде міна, – 18-річний доброволець
12 квітня, 19:03 Ніхто не зрозуміє, що таке війна, доки поруч не впаде міна, – 18-річний доброволець
1148
Путин оказался в положении цугцванга: каждое его действие ведет к постоянному ухудшению
12 квітня, 17:01 Путин оказался в положении цугцванга: каждое его действие ведет к постоянному ухудшению
Семен Кабакаєв 2516
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук