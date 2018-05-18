Розмова Клімкіна та журналіста-"підривника" Кримського мосту: ЗМІ оприлюднили резонансний факт

Російські ЗМІ стверджують, що жодної реальної розмови між американським журналістом Томом Роганом, який запропонував підірвати Кримський міст, і міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним не було, натомість, на їхнє переконання, розіграли першого відомі російські пранкери Володимир Кузнєцов ("Вован") і Олексій Столяров ("Лексус").

Як пише російська інформаційна агенція "РИА Новости", жартівники зателефонували представнику американських ЗМІ та представилися українським посадовцем.

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Крім того, зазначається, що ресурс "ексклюзивно отримав повну версію вищезазначеної розмови".

Пропонуємо Вашій увазі її текст:

Роган: Алло!

"Лексус" і "Вован": Так, це міністр закордонних справ Павло Клімкін. Хто говорить?

Роган: Том Роган. Як ваші справи, пане міністре?

"Лексус" і "Вован": Ах, Томе Рогане. Добре. Добрий день, пане Рогане. У мене все – добре. А у вас?

Роган: Все добре. Дякую!

"Лексус" і "Вован": Дякую! Дозвольте подякувати вам і вашому виданню за чудову статтю, яка так сподобалася нашому народові.

Роган: Я – радий.

"Лексус" і "Вован": [Сміється] Так, безсумнівно. Від імені нашого президента, пана Порошенка, дозвольте висловити подяку за підтримку територіальної цілісності нашої країни. Так, найважливіше – це те, що вам вдалося зачепити почуття президента Росії та інших представників російських органів влади.

Роган: Так, знаєте, я дійшов висновку, що це потрібно було сказати. І я щойно направив доповнення до своєї статті. Мені приємно чути від вас ці слова, і, без сумніву, в Кремлі моєю статтею – не дуже задоволені, але якщо твої дії викликають обурення в Кремлі, отже, ти займаєшся правильною справою. Так що, це добре.

"Лексус" і "Вован": [Сміється] Так, я згоден. Ось чому вони порушили цю сфабриковану кримінальну справу.

Роган: Так, і знаєте, це єдине, що вони можуть зробити зі свого боку, але, звичайно, є люди – і вам це добре відомо, – які здійснювали набагато гірші вчинки. Мене це мало хвилює. Я є вдячним Вам за те, що знайшли час мені зателефонувати. Сподіваюся, що, якщо Ви будете у Вашингтоні, ви зайдете до редакції The Washington Examiner. Мій редактор, який повідомив мені, що росіяни почали дослідчу перевірку, доручив мені звернутися до Вас із цим проханням, коли ви наступного разу будете у Вашингтоні.

"Лексус" і "Вован": Добре. Не питання. Звичайно. Я також сподіваюся, що люди з вашої редакції Вас підтримують і що ви не відчуваєте жодного тиску на вашу точку зору.

Роган: Підтримують, звичайно, підтримують. Це дуже добре.

"Лексус" і "Вован": Отже, ви не відчуваєте тиску і з боку влади у Вашингтоні, чи ще де-небудь?

Роган: Ні, тільки у Twitter.

"Лексус" і "Вован": [Сміється]

Роган: Так.

"Лексус" і "Вован": Відмінно. Хочу вам повідомити, що ми готові надати вам свою правову допомогу в Росії.

Роган: Дякую! Щиро Дякую!

"Лексус" і "Вован": І ми будемо виступати на вашому боці, а також візьмемо на себе всі витрати в цьому кримінальному процесі в Росії.

Роган: Це дуже люб'язно з вашого боку.

"Лексус" і "Вован": Ми маємо великий досвід. Ви є знайомими із справою Савченко? [Сміється]

Роган: Так.

"Лексус" і "Вован": Справа Савченко. У Нідерландах і в багатьох інших країнах працюють наші юристи. Ми є готовими надати Вам найвідомішого та найбільш успішного адвоката, Марка Фейгіна, у якого за спиною – дуже багато успішних справ і влада Росії боїться його як вогню.

Роган: Правильно. Дуже добре. Сподіваюся, в цьому не буде потреби. Але якщо вона виникне, я буду знати, що можу до вас звернутися.

"Лексус" і "Вован": Вважаю, ці справи можуть стати успішними, і ми зможемо розповісти про них світу, іншим країнам. Адже це спектакль.

Роган: Правильно.

"Лексус" і "Вован": І цей адвокат – викривач режиму. Крім того, дозвольте мені висловити свою приватну людське думка. Я говорю не як міністр, а як український громадянин, якому не байдужа доля своєї країни. Я з вами повністю згоден: ми маємо моральне право підірвати цей міст.

Роган: Так. Так. Так цілком правильно. Це смішно та безглуздо. І їм не подобається, коли їм подають факти, з якими вони не можуть змиритися. Я не хотів би використовувати ненормативну лексику в розмові з міністром закордонних справ України, але вважаю, що ми з вами дотримуємось загальної точки зору щодо цього питання.

"Лексус" і "Вован": І вам відомо, як ми вчинили в 2015 році, – підірвали ЛЕП в Криму, влаштувавши там наймасштабніші перебої з електропостачанням. Зокрема, я був враженим їхньою реакцією на те, що сталося.

Роган: Ага. Це крадіжка.

"Лексус" і "Вован": Тепер вони повністю залежать від Росії, але це не означає, що їхня інфраструктура не належить нам.

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Роган: Абсолютно правильно. Мені цікаво, чи повернеться вона до вас. Із задоволенням відзначаю зміцнення взаємин між Україною та США, чому сприяє президент Трамп. Сподіваюся, що ці відносини продовжать розвиватися. І я виразно продовжу висвітлювати це питання. Сподіваюся, що, коли Ви наступного разу будете у Вашингтоні, ми зможемо випити по пиву.

"Лексус" і "Вован": Так, звичайно. Думаю, я буду у Вашингтоні через два місяці.

Роган: Добре.

"Лексус" і "Вован": Я повідомлю Вам, коли приїду, і ми зможемо поспілкуватися особисто. Я розумію та сподіваюся, Ви погоджуєтесь із тим, що ми повинні створити нову націю, в якій не буде місця російської агресії, жахливої ​​агресії, особливо не буде місця для їхньою культури, пісень, зокрема "георгіївських стрічок". Ви ж знаєте, що таке "георгіївська стрічка"?

Роган: Так, так, так. Це безглуздо. Чим вони займаються? Вони прагнуть залякати та вкрасти. І їм потрібно просто кинути виклик. [Нерозбірливо] <...> з вашим урядом, і, сподіваюся, ми зможемо продовжити цю роботу. І з часом народ зможе дати їм відсіч.

"Лексус" і "Вован":Так, так. Я згоден. І я буду дуже радий запросити вас до Києва. Мені відомо, що у нашого президента є для вас сюрприз.

Роган: Добре. Це прекрасно. Я повідомлю про це своєму керівництву.

"Лексус" і "Вован": Так. Наш президент дійсно високо оцінив вашу статтю, зокрема, галас, який вона підняла у російських засобах масової інформації.

Роган: [Сміється] Добре, я – радий, я – радий. Це було неймовірно. Мій батько працював у Державному департаменті США, моя мати – британка, тому у мене такий акцент, але мій батько раніше працював у Державному департаменті США. Тому я з нетерпінням чекаю на можливість повідомити йому, що я говорив з вами. Він буде цьому радий.

"Лексус" і "Вован": Ваш батько працює у Державному департаменті?

Роган: Так. У Державному департаменті США. Добре. Відмінно. Тому йому сподобаються ваші слова. Він відправив мені СМС: "Бий цих росіян палицями у живіт". Ця фраза була популярною за часів Другої світової війни. (Американська ідіома: "Давай втремо ніс цим росіянам.) Він жартував, але тільки частково.

"Лексус" і "Вован": Добре, добре, це чудово. Я не буду розкривати всі карти, але я повинен задати вам одне питання, якщо це можливо.

Роган: Будь ласка.

"Лексус" і "Вован": Ви є готовіими прийняти одну із наших нагород у галузі журналістики як знак поваги з боку нашої країни, якщо це, звичайно, можливо?

Роган: Буду радий. Це дуже люб'язно з вашого боку. Дякуємо!

"Лексус" і "Вован": Це як знак для наших ЗМІ. Я просто хотів вам повідомити, що Президент України гідно оцінив весь цей галас, який підняли в російських засобах масової інформації.

Роган: Добре. Це добре. Дякую, пане міністре, це дуже люб'язно з вашого боку.

"Лексус" і "Вован": Добре. Я б хотів задати вам ще одне питання. Вам відомо, що сьогодні в Києві ми заарештували журналіста з Росії.

Роган: Ні, я про це не знаю. Добре. В чому справа?

"Лексус" і "Вован": Його прізвище Вишинський. Тепер ми опинилися під тиском з боку різних організацій, які звинуватили нас в замаху на свободу слова. Він працював на російський уряд, був журналістом. Але ми розуміємо, що цей журналіст висвітлював діяльність Путіна і що він може виявитися корисним для нас. Його можна використовувати для обміну на інших наших політичних в'язнів.

Роган: Добре, ясно. Добре. Ось тільки що прочитав про це. Вишинський. Це він? Шпигун?

"Лексус" і "Вован": Так. Вишинський. Вишинський, так. Ви можете дізнатися про нього з преси. У зв'язку з цим ми будемо вдячними за вашу журналістську підтримку та підтримку з боку ваших колег щодо цього питання. Це важливо для нас.

Роган: Добре. Я передам Ваші слова. Так, я зроблю.

"Лексус" і "Вован": Так. Як вам відомо, він працював на Путіна. Він намагався влаштувати війну на нашій території, як це було в США, як Russia Today.

Роган: Так, втручання у вибори.

"Лексус" і "Вован": Вважаю, це рішення є правильним і допоможе все припинити.

Роган: Правильно. Дати відсіч. Так і зроблю. Добре.

"Лексус" і "Вован": Вважаю, ми маємо повне моральне право так вчинити.

Роган: Так, абсолютно правильно. Абсолютно правилдьно. Вельми вдячний.

"Лексус" і "Вован": Крім того, я б хотів порекомендувати вам написати таку ж статтю про те, як найкраще бомбити їхні інші об'єкти в Криму. [Сміється]

Роган: Добре, добре. Моя мати може це не оцінити, але я буду мати це на увазі.

"Лексус" і "Вован": [Сміється] Прекрасно. Відмінно. Добре.

Роган: Добре.

"Лексус" і "Вован": Добре, спасибі. Дякую вам за те, що приділили мені час. Завтра я повідомлю президенту, що у мене відбулася ця розмова з Вами.

Роган: Велике спасибі, пане міністре! Ваш дзвінок – це дуже люб'язний жест з Вашого боку. Я знаю, що Ви маєте дуже щільний графік.

"Лексус" і "Вован": Добре. Так. Як ви думаєте, який об'єкт найкраще бомбити в наступний раз?

Роган: Думаю, Вам, імовірно, це відомо краще за мене, але, гадаю, їхні артилерійські підрозділи на південному сході.

"Лексус" і "Вован": [Сміється] Добре, добре. Бажаю гарного дня.

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Роган: Взаємно!

"Лексус" і "Вован": Дякую! До побачення!

Роган: До побачення!

Розмова російських пранкерів від імені Клімкіна та американського журналіста, що хоче підірвати Кримський міст: відео

Нагадаємо, колумніст американського видання Washington Examiner Том Роган опублікував статтю про те, що Україна просто мусить підірвати Кримський міст. На його думку, його будівництво і відкриття є обурливим посяганням на авторитет України як нації. У публікації, зкорема,мовиться що, зважаючи на урочистість та помпезність відкриття Кримського мосту, авіаудар по ньому стане вагомою відповіддю націоналістичним амбіціям Путіна.

У зв'язки з цим 17 травня слідчий комітет РФ відкрив кримінальне провадження щодо редактора та журналіста видання Washington Examiner. Їх звинувачують у пропаганді тероризму.



Згодом сам Том Роган сповістив, що він провів телефонну розмову з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіном, під час якої вони обговорили вищезазначену статтю.