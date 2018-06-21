Розмова Порошенка з Путіним: у Кремлі розповіли важливі деталі

Телефонна розмова Президента України Петра Порошенка з лідером Російської Федерації Володимиром Путіним відбулася з ініціативи української сторони.

Про це повідомляє прес-служба Кремля за підсумками переговорів двох президентів.

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Відзначається що під час розмови були обговорені питання врегулювання ситуації в Україні, з урахуванням червневої зустрічі міністрів закордонних справ у "нормандському форматі".

З російського боку підтверджена безальтернативність "комплексу заходів" 2015 року як основи політичного врегулювання внутрішньоукраїнського конфлікту і наголошено на важливості підвищення ефективності переговорних зусиль в рамках мінської контактної групи і "нормандської четвірки",

– зазначили у Кремлі.

Окрім того, Путін висловив стурбованість у зв'язку з загостренням ситуації на окупованому Донбасі, а також зростанням кількості жертв серед мирного населення.

"Порушена також тематика обміну утримуваними особами та відвідування уповноваженими з прав людини обох країн російських громадян, ув'язнених в Україні, а українських – в Росії", – йдеться в повідомленні.

Також лідери обговорили питання реалізації пропозиції Росії щодо введення миротворчої місії ООН в Україну для охорони Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Нагадаємо, 21 червня Порошенко провів телефонну розмову з Путіним, під час якої закликав президента РФ звільнити українських заручників, які утримуються в російських в’язницях та на окупованих нею територіях. Також, український лідер наголосив на важливості виконання Москвою мінських домовленостей та розгортання миротворчої місії на окупованому Донбасі.