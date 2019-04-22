Розмова Зеленського з Трампом: про що говорив очільник Білого дому

Президент США Дональд Трамп зателефонував лідеру президентської гонки в Україні Володимиру Зеленському, щоб привітати його із перемогою на виборах. Водночас, під час короткої розмови американський лідер запевнив українця у тому, що Сполучені Штати і надалі будуть підтримувати зусилля України з відновлення територіальної цілісності.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав спецпредставник США з питань України Курт Волкер.

Читайте також: Якою була реакція Заходу на результати екзит-полу президентських виборів в Україні

Президент Трамп зателефонував привітати Володимира Зеленського з перемогою на виборах та український народ з мирними та демократичними виборами. Ми і надалі будемо підтримувати зусилля України у відновленні територіальної цілісності та протидії агресії,

– наголосив Волкер.

Окрім того, американський дипломат подякував чинному Президенту України Петру Порошенку за "його сміливість керувати Україною у надзвичайно важкий час і за його відданість демократичним інституціям та за прийняття волі українського народу".

President Trump called to congratulate Volodymyr Zelenskyy (@zeteam_official) for his electoral victory and the Ukrainian people for a peaceful & democratic election. We will continue to support ’s efforts to restore its territorial integrity and counter aggression. https://t.co/ShBOWU1rga — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 22 апреля 2019 г.

Зазначимо, відповідно до остаточних результатів Національного екзит-полу на президентських виборах в Україні лідирує Володимир Зеленський – 73,0% голосів. Другу позицію посів Петро Порошенко –25,5% голосів. Ще 1,5% виборців викреслили обох, перекреслили весь список, або зіпсували бюлетень.

Що ж до офіційних результатів виборів, то станом на 7 ранку ЦВК опрацювала 85,56% протоколів по Україні. Володимир Зеленський лідирує із 73,20% голосів виборців, а Петро Порошенко набирає 24,46%.



Результати національного екзит-полу у другому турі президентських виборів