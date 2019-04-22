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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ У ШРІ-ЛАНЦІ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ У ШРІ-ЛАНЦІ

      Розмова Зеленського з Трампом: про що говорив очільник Білого дому

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      Дональд Трамп і Володимир Зеленський мали телефонну розмову
      Дональд Трамп і Володимир Зеленський мали телефонну розмову / 24 канал

      Президент США Дональд Трамп зателефонував лідеру президентської гонки в Україні Володимиру Зеленському, щоб привітати його із перемогою на виборах. Водночас, під час короткої розмови американський лідер запевнив українця у тому, що Сполучені Штати і надалі будуть підтримувати зусилля України з відновлення територіальної цілісності.

      Про це на своїй сторінці у Twitter написав спецпредставник США з питань України Курт Волкер.

      Читайте також: Якою була реакція Заходу на результати екзит-полу президентських виборів в Україні

      Президент Трамп зателефонував привітати Володимира Зеленського з перемогою на виборах та український народ з мирними та демократичними виборами. Ми і надалі будемо підтримувати зусилля України у відновленні територіальної цілісності та протидії агресії,
      – наголосив Волкер.

      Окрім того, американський дипломат подякував чинному Президенту України Петру Порошенку за "його сміливість керувати Україною у надзвичайно важкий час і за його відданість демократичним інституціям та за прийняття волі українського народу".

      Зазначимо, відповідно до остаточних результатів Національного екзит-полу на президентських виборах в Україні лідирує Володимир Зеленський – 73,0% голосів. Другу позицію посів Петро Порошенко –25,5% голосів. Ще 1,5% виборців викреслили обох, перекреслили весь список, або зіпсували бюлетень.

      Що ж до офіційних результатів виборів, то станом на 7 ранку ЦВК опрацювала 85,56% протоколів по Україні. Володимир Зеленський лідирує із 73,20% голосів виборців, а Петро Порошенко набирає 24,46%.

      екзит-пол вибори в Україні президентські вибори
      Результати національного екзит-полу у другому турі президентських виборів

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      Теги: Новини України Новини політики Дональд Трамп Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Новини США
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