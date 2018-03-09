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Рознесли авто та ледь не розтрощили людей: активісти з кулаками затримували кривдників Левченка

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Активісти напали на молодиків, які нібито побили Лещенка
Активісти напали на молодиків, які нібито побили Лещенка / Соцмережі

У мережі з'явилося відео, як активісти націоналістичного спрямування, що водночас є прихильниками нардепа Юрія Левченка, силою затримали молодиків, які, за їхніми словами, напали на політика та жорстоко того побили.

Відповідні кадри опублікував у своєму Twitter користувачі під ніком Evhen.

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"Спіймали тітушок, які були причетними до побиття нардепа Левченка", —зауважив він у підписі до відео.

У ролику, зокрема, можна побачити, як натовп молодих хлопців трощить легковик, в якому перебувають двоє осіб у формі служби охорони, в результаті чого машина залишилася взагалі без вікон і з пом'ятим каркасом. Крім того, вони намагаються не лише завдати кілька ударів водієві та пасажиру, а й бризкають їм у обличчя з газових балончиків.

Опісля до місця прибуває патрульний, а активісти звинувачують потерпілих у роботі на злочинців. Наприкінці видно, що у багажнику авто перебувають бити.

Нагадаємо, уранці 9 березня депутат Київради Святослав Кутняк повідомив, що невідомі тітушки ледь не до втрати свідомості побили представника "Свободи" Юрія Левченка. Крім того, за його словами, нардепу кілька разів бризнули в очі з газового балончика. Як переконує політик, у результаті таких дій він відвіз його до лікарні.

Натомість у поліції стверджують інше. Правоохоронці, зокрема, наголошують, що до місця демонтажу гаражів, який проводили працівники благоустрою, прибули народний депутат Юрій Левченко і депутат Київради Святослав Кутняк, і намагалися кинути пляшку з займистою сумішшю, у результаті чого виникла сутичка.

Теги: Новини України Новини Києва Сутички Левченко Юрій Володимирович ВО "Свобода"
Джерело: 24 Канал
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