Керівник аналітичного напряму мережі АНТС Ілля Несходовський в ефірі 24 Каналу розповів, що першим етапом до розпаду Росії може стати економіко-фінансовий. Володимир Путін чинить беззаконня серед найбільших олігархів та відбирає в них майно. Наступними можуть стати регіональні олігархи.

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Що може суттєво послабити Росію

Для забезпечення необхідної підтримки державі потрібні ресурси. А якщо діють санкції, вони не можуть продавати продукцію за кордон. Відповідно, їм потрібно надавати все більше й більше субсидій, що є збитковим.

Тепер у тебе не два збиткових підприємства, а три. Обсяг збиткових активів зростає. Це означає, що треба забирати у інших. І саме це зараз і відбувається,

– сказав Ілля Несходовський.

Він додав, що війна суттєво послаблює армію Росії. Усі ресурси кидають безпосередньо на війну в Україні. Кожна велика кампанія ще з 2022 року почала створювати свої приватні військові компанії. Ці приватні військові компанії разом із частиною Росгвардії дозволять фактично контролювати територію Росії.

"Якщо США з розумом цим скористаються й скажуть: ось, ви відділяєтесь – ми зможемо з вами торгувати. Або, наприклад, інші країни – Китай, якщо захоче, Індія, Європа – також можуть налагодити торгівлю. Якщо ви таким чином віддаляєтесь від злочинця Путіна, то ви отримаєте ресурс", – сказав Ілля Несходовський.

Він додав, що другим етапом розпаду Росії є розрив банківської системи. За сучасних технологій можна розгортати альтернативні фінансові системи – через ті самі біткоїни чи інші криптовалюти. Тобто цілком можливе отримання валюти й економічне від'єднання від центру.

Він також зазначив, що критичним для розпаду Росії може стати політична криза в самому Кремлі. Для цього має статись щось на кшталт подій 1991 року. Якщо почнуться протести, то процес розпаду й розхитування Росії стане цілком реалістичним. Світова спільнота має допомогти в цьому, щоб усунути загрозу, яка нависає вже багато років.