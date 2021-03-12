У Царському Селі під Одесою 10 березня активісти пробрались на територію та розписали фасад і паркан будинку чоловіка, якого підозрюють у вбивстві котів. Відбулися сутички між активістами та охороною. На помешканні написали "Позор", "Тварь", "Живодер".

Після того, як прийшли активісти, господар звернувся до служби охорони. Коли охоронці приїхали, між ними та активістами відбулися сутички. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Варто згадати Поліція почала розслідування за фактом вбивства кота під Одесою

Яка реакція поліції

Після сутичок активістів і охорони прибув дільничний офіцер поліції. Як наслідок поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про "Порушення недоторканості житла". Вона передбачає арешт на термін від 6 місяців до 3 років.



Поліція та охоронці під будинком вбивці кота / Фото з телеграм-каналу Одесса INFO

На місці події були журналісти, а також люди, які просто спостерігали.

До теми Біля Одеси жінка застрелила хаскі й похвалилася цим в чаті села

З чого все починалось