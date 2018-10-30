Розписалися о 10 ранку і пішли снідати: як пройшло весілля Олі Фреймут і Володимира Локотка

Українська телеведуча Ольга Фреймут відверто розповіла про скромне весілля зі своїм чоловіком Володимиром Локотком, який є генеральним директором "Нового каналу".

Подружжя прикрасило обкладинку журналу Viva, якому вперше дали інтерв'ю стосовно особистого життя.

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Оля Фреймут розповіла, що розпис подружжя був після народження сина, 25 квітня.

"Я була вагітна донечкою. Усе відбулося в модному РАГСі. Ми хвилювалися, що зараз прийде жіночка і почне гучним голосом промовляти. Володя каже: "Не треба нам ніяких оцих церемоній!" І тут приходить жінка і каже: "А можна, я вас розпишу класично?" – розповіла зірка.

За її словами, вони розписалися о десятій ранку. Оля – в балетках, Володимир Локотко – у стильному костюмі. Після церемонії чоловік поїхав на роботу, а Фреймут – додому, до дітей.

Рушника в нас не було. Але ж персні були, і нас фотографували. І наші ці жахливі фотографії з весілля теж є. Ну, букетом я ні в кого не кидала, тому що магазин квітів був зачинений. Володя після РАГСу мені купив квіти. Просто ми дуже рано одружувалися, а звечора букет купувати, ну, це ж квіти несвіжі,

– додала телеведуча.



Володимир Локотко і Оля Фреймут для Viva