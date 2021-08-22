Розпивав алкоголь біля райвідділку: в Одесі затримали тезку Кадирова
Джерело:"Думская"
Правоохоронці зранку 20 серпня затримали чоловіка, на прізвище Кадиров. Все тому, що він пив алкоголь біля відділку, а потім напав на поліцейського.
Деталі інциденту
Подія трапилася рано-вранці біля Приморського відділку поліції на вулиці Грецькій. 33-річного Кадирова забрали у відділок, аби скласти проток про дрібне хуліганство.
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Однак усередині будівлі затриманий почав неадекватно поводитися та ображати правоохоронців.
Коли старший лейтенант спробував його заспокоїти, хуліган накинувся на нього і повалив на підлогу,
– мовиться у повідомленні.
Потерпілий вдарився спиною, але серйозних травм не отримав і від госпіталізації відмовився.
Проти Кадирова відкрили кримінальну справу через насильство щодо працівника правоохоронного органу. На нього одягли кайданки та затримали.
У Києві водій наїхав на поліцейського
20 серпня у Києві відбувалася репетиція військового параду, через це рух на перехресті вулиць Жилянської та Великої Васильківської перекрили. Однак водій КІА вирішив, що обмеження стосується всіх, крім нього – він вимагав, аби патрульні пропустили його.
Згодом керманич заднім ходом наїхав на патрульного, який стояв поруч. Постраждалого відвезли у лікарню з пораненням руки, а на місце події приїхала слідчо-оперативна група.