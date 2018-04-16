Розпочалися термінові переговори Організації із заборони хімічної зброї щодо хіматаки у Сирії

У понеділок 16 квітня розпочалися термінові переговори Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) щодо хімічної атаки у сирійському місті Дума.

Про це у Twitter повідомило агентство AFP з посиланням на джерела.

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"Організація із заборони хімічної зброї розпочинає екстрені переговори щодо нападів у Думі: дипломатичні джерела", – йдеться в повідомленні.

#BREAKING Global chemical weapons watchdog OPCW starts emergency talks on Douma attacks: diplomatic sources — AFP news agency (@AFP) 16 квітня 2018 р.

Нагадаємо, 14 квітня США, Великобританія та Франція здійснили військову операцію в Сирії у відповідь на здійснену хімічну атаку урядовими силами Башара Асада.



Внаслідок військової операції США та союзників було уражено об'єкти, що мають стосунок до програми сирійського уряду щодо використання хімічної зброї. У Пентагоні відзвітували, що їхні ракети влучили у всі задані цілі.