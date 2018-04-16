Розпочалися термінові переговори Організації із заборони хімічної зброї щодо хіматаки у Сирії
У понеділок 16 квітня розпочалися термінові переговори Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) щодо хімічної атаки у сирійському місті Дума.
Про це у Twitter повідомило агентство AFP з посиланням на джерела.
"Організація із заборони хімічної зброї розпочинає екстрені переговори щодо нападів у Думі: дипломатичні джерела", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 14 квітня США, Великобританія та Франція здійснили військову операцію в Сирії у відповідь на здійснену хімічну атаку урядовими силами Башара Асада.
Внаслідок військової операції США та союзників було уражено об'єкти, що мають стосунок до програми сирійського уряду щодо використання хімічної зброї. У Пентагоні відзвітували, що їхні ракети влучили у всі задані цілі.