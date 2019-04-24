Розпорядження Путіна про видачу паспортів на Донбасі – це натяк на переговори, – експерт

Президент РФ Володимир Путін підписав указ про те, що жителі окупованого Донбасу можуть отримувати російські паспорти за спрощеною процедурою. Українці, які проживають у псевдореспубліках, зможуть без іспитів і вимоги проживання в РФ більше п'яти років отримати російський паспорт.

Про це розповів політолог Микола Давидюк у прямому ефірі 24 каналу.

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Чому саме зараз РФ прийняла рішення про російські паспорти?

Давидюк вважає, що це натяк, так зване запрошення за стіл переговорів. "І насправді ж, в Кремля чекають добу. Тобто президент РФ мав відреагувати на це (результати виборів в Україні, – 24). Тому це логічно", – сказав експерт.

Зараз м’яч на полі України. Тому новий президент повинен якось відреагувати. І ця реакція дуже важлива. Тому що це його (Володимира Зеленського, – 24 канал) перше політичне рішення на посаді. Так, він ще не є офіційно на посаді, але він мав би це якось прокоментувати. Щоб не вийшло – вибори виграно, а ВОЗ (під цим Давидюк мав на увазі Володимира Зеленського) ще й досі там. Потрібно вже реагувати,

– відповів Давидюк.

За його словами, Зеленський зараз більше сконцентрований на рейдерському захопленні позачерговості парламентських виборів, для нього це важливіше, ніж території.



Росія готується роздавати паспорти на Донбасі

Чи може Україна цьому завадити?

Давидюк зазначив, що ми не маємо доступу до цих територій, тому що там знаходяться російські військові.

Всередині країни не потрібно переоцінювати даний крок. Скажімо так, російські паспорти – це перше, що буде викинуто та спалено після деокупації Донбасу. Точно так само зараз рвуться на території Херсонської області кримські паспорти людей, які приїхали отримувати український закордонний паспорт. Адже російські паспорти – це буде доказ приналежності до Росії,

– прокоментував експерт.

Чи будуть здаватися українські паспорти? Експерт наголосив, що не будуть, адже, по-перше, є соціальні виплати, по-друге, люди в своїй більшості чекають повернення України та розуміють, що окупація – це тимчасово. "До того ж, втрачений український паспорт може призвести до проблем з самоідентифікацією та соціальними виплатами", – додав Давидюк.

Повне інтерв'ю з політичним експертом Миколою Давидюком: дивіться відео

Як відбуватиметься спрощена процедура видачі російських паспортів? Згідно з указом, щоб отримати російське громадянство українці, які проживають на окупованому Донбасі, крім заяви, мають подати такі документи: "липовий паспорт" фейкової "ДНР" чи "ЛНР" з відміткою про реєстрацію за місцем проживання на території Донецької або Луганської області; документ, який свідчить про зміну прізвища, імені та по батькові; документ про наявність громадянства іноземної держави; документ про укладення чи розірвання шлюбу; свідоцтво про народження дитини, включене в заяву про прийом в громадянство Російської Федерації.



Жителі окупованих територій зможуть отримати російські паспорти без обов'язкових іспитів чи дотримання вимоги щодо проживання в Росії терміном у понад п'ять років. Основними умовами зміни громадянства будуть наявність паспортів самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і здача українського паспорта.