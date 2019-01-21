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      Розпродаж "Карпат": куди можуть піти лідери команди як виглядатимуть "леви" весною

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      "Карпати" оголосили розпродаж гравців
      "Карпати" оголосили розпродаж гравців / ФК "Карпати"

      Зимова перерва та трансферне вікно – чудова можливість для багатьох клубів підсилити проблемні позиції та позбавитися гравців, які з різних причин не підійшли. Або заробити на тих, хто добре себе проявив. Другим шляхом вирішили піти львівські "Карпати". Тож вже весною "зелено-білих" можна буде не впізнати.

      Після закінчення осінньої частини чемпіонату на сайті УПЛ опублікували "оптимальний склад "Карпат" за 18 турів. Місце у воротах зайняв Микита Шевченко. Пара центральних захисників – Аді Мегреміч та Олег Бородай. На флангах оборони – Артем Федецький та Орест Лебеденко. В опорній зоні – Франціско ді Франко та Крістіан Ербес. Попереду – Хорхе Карраскаль, Сергій Мякушко та Мар’ян Швед. На вістря атаки відрядили Олексія Гуцуляка. Тренери – Олег Бойчишин та Жозе Мораіш.

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      Сім з цих 11 гравців можуть покинути "Карпати" невдовзі. А дехто вже покинув – Шевченко повернувся в донецький "Шахтар", Бородай розірвав угоду з клубом, Ербеса продали у парагвайський клуб "Насьйональ". На часі трансфери Лебеденка та Шведа. А також переведення Федецького у дубль та ймовірний трансфер Карраскаля. Тренери теж змінилися.

      Інформацію про це підтвердив і віце-президент "Карпат" Олег Смалійчук.

      "Справді, Швед та Лебеденко наразі не працюють в загальній групі, оскільки ведуться перемовини з іншими клубами, які хочуть бачити у себе цих гравців. У випадку, якщо пропозиція задовольнить "Карпати" і, насамперед, самих гравців, вони від нас поїдуть", – заявив Олег Смалійчук.

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      Останнім матчем Шведа за "Карпати" може стати провальна зустріч з "Динамо"

      Щодо Лебеденка, то у його послугах зацікавлений іспанський "Луго". На початку січня команда продала іншого українського захисника Василя Кравця, і готова знову підписати на цю позицію українця. До слова, Кравець переходив до "Луго" саме з "Карпат", вихованцем яких був. Тож контакти між командами налагодженні.

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      Значно важча ситуація зі Шведом. Там і зацікавлених сторін більше, і бажання самого гравця не слід виключати. За даними ЗМІ, гравець не проти перейти у "Динамо", якому приписують інтерес до футболіста. Однак поки в складі київського клубу є Віктор Циганков, Шведу навряд чи найдеться місце на полі. Тим більше, що на заміні у "Динамо" вже є "підростаюче покоління" – Георгій Цітаішвілі.

      Цікавішою виглядає зацікавленість зі сторони шотландського "Селтіка". Але й там є чимало проблем – від наявності своїх гравців на цих позиціях (футболіст збірної Шотландії Джеймс Форрест та 19-літній Майкі Джонстон) до іноземного чемпіонату. Знаючи, як українські гравці адаптуються закордоном, можуть виникнути проблеми (Швед вже має не дуже вдалий досвід в Іспанії).

      Щодо Карраскаля, то його з "Карпат" продають мало не у кожне трансферне вікно, як тільки він з’явився у клубі. Однак поки дальше, аніж зацікавленість, справа не заходить.

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      Карраскаль поки залишається в "Карпатах"

      На збори з "Карпатами" не полетіли Артем Федецький, Денис Мірошніченко та Олег Голодюк. Першому запропонували стати граючим тренером дубля, а влітку перейти на довготривалу роботу в структурі "Карпат".

      Капітанська пов'язка не вберегла Федецього від відправлення в дубль

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      "Щодо Мірошніченка, то влітку у нього завершується контракт. Відповідно до регламенту ФІФА, він має право вести переговори із іншим клубом. Власне, я думаю, що він це і робить. З нашого боку логічне рішення – перевести гравця в дубль, щоб він тренувався там до літа. До Олега Голодюка у нас нема ніяких претензій. Він зрозумів, що прийшов період щось змінити, тому попросив його відпустити", – розповів Олег Смалійчук.

      Мірошниченко може більше не зіграти за основу "Карпат" і влітку безкоштовно покинути команду

      От і виходить, що "Карпати" продають не лише гравців основи, але й тих, хто може їх якісно замінити. Відтак спрогнозувати, хто вийде на перший матч "зелено-білих" 23 лютого на виїзді проти полтавської "Ворскли" – річ не просто складана. Проблема в тому, що невідомо, за якою схемою буде грати клуб після приходу нового наставника – іспанця Фабріціо Гонсалеса. І чи клуб буде посилюватися взимку, чи надіятиметься на тих, хто вже є в обоймі.

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      Поки можна спрогнозувати склад по тих, хто є. за місце у воротах конкуруватимуть Максим Кучинський та Герман Пеньков. Однак більшу перевагу має саме перший. Не піддається сумніву місце у старті і центрального захисника Аді Мегреміча, який може зіграти і на фланзі. Допомагати йому в обороні, скоріш за все, буде Папа Гуйє. Адже невідомо, коли точно Андрій Нестеров повернеться на поле. Натомість є проблема з флангами оборони. З цієї ситуації можна вийти, довіривши це молодим гравцям. Або ж перейти на схему з трьома центральними захисниками (вихід Олексія Ковтуна третім гравцем в оборону), а фланги віддати Мякушку та Гуцуляку як латерялям. За такою схемою "Карпати" вже діяли осінню.

      Щодо півзахисту, то місце ді Франко теж не піддається сумніву. Скласти йому компанію в опорній зоні можуть як Назар Вербний, так і Дмитро Кльоц. Попереду діятиме Карраскаль, якщо на нього не надійде пропозиція трансферу. Замінити Шведа може як Кевін Мендес, та і Родріго Варгас (за позицією, не за грою). Або ж Вільям де Камарго, якщо він встигне відновитися від ушкодження. Головним нападником стане Крістіан Понде. При цьому на місце нападника може вийти і Гуцуляк, якщо не буде діяти на фланзі.

      Гуцуляк та Понде можуть стати головною атакувальною силою "Карпат"

      Але все буде залежати від рішення тренера. І чи будуть трансфери у "Карпати", а не лише з команди. У гравців є ще цілий місяць, щоб переконати Фабрі Гонсалеса у своїй профпридатності та вибороти собі місце у старті.

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      Найголовніше у цій всій ситуації те, що "Карпати" ведуть боротьбу за збереження місця в УПЛ. Тож часу на експерименти в них немає. Їм потрібен результат.

       

      Всі фото: ФК "Карпати"

      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Футбол Спорт ФК Карпати Трансфери
      Джерело: 24 Канал
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