Розпуск парламенту – це найсильніша карта в колоді президента, – Сироїд
Президентські вибори є прикладом того, що українське суспільство не буде терпіти ультиматумів, в Верховна Рада України – єдиний представницький орган народу.
Про це в прямому ефірі 24 каналу розповіла віце-спікерка парламенту Оксана Сироїд.
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Вона зазначила, що можуть не подобатися окремі депутати, але іншого представницького органу народу – немає. Найбільшу помилку, які робили усі попердні президенти – це нагинання парламенту. Суперечки б'ють по людях, вони очікують, що парламент буде сильний.
Дострокові вибори, які хоче Зеленський – це велика помилка, це як ходити з козирного туза. Розпуск парламенту – це найсильніша карта в колоді пеидента,
– заявила Сироїд.
"Якщо президент це робить, то своїми діями він каже, що немає легітимної влади і всі повноваження він бере на себе. Більшість людей, які є зараз у парламенті, будуть і в наступному скликаннні", – додала політикиня.
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Результати екзит-полу
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