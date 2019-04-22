Розпуск парламенту – це найсильніша карта в колоді президента, – Сироїд

Президентські вибори є прикладом того, що українське суспільство не буде терпіти ультиматумів, в Верховна Рада України – єдиний представницький орган народу.

Про це в прямому ефірі 24 каналу розповіла віце-спікерка парламенту Оксана Сироїд.

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Вона зазначила, що можуть не подобатися окремі депутати, але іншого представницького органу народу – немає. Найбільшу помилку, які робили усі попердні президенти – це нагинання парламенту. Суперечки б'ють по людях, вони очікують, що парламент буде сильний.

Дострокові вибори, які хоче Зеленський – це велика помилка, це як ходити з козирного туза. Розпуск парламенту – це найсильніша карта в колоді пеидента,

– заявила Сироїд.

"Якщо президент це робить, то своїми діями він каже, що немає легітимної влади і всі повноваження він бере на себе. Більшість людей, які є зараз у парламенті, будуть і в наступному скликаннні", – додала політикиня.

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Результати екзит-полу

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