Розпуск парламенту: чи вдасться Зеленському дотиснути Порошенка?

Запуск командою Зеленського відеопетиції про розпуск українського парламенту – ще один крок до призначення дострокових виборів Верховної Ради. Що означає відеопетиція і чи призведе вона до позачергових виборів, – в матеріалі 24 каналу.

Порошенко важко прощається з президентською посадою

В Зеленського не приховують: їм вигідні дострокові вибори. На хвилі високого результату на президентських виборах партія "Слуга народу", говорить голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко, може перемогти і стати центром формування коаліції. В такому випадку вибори пройдутть не 27 жовтня, а влітку. Але підписати указ про розпуск парламенту за умови наявності юридичних підстав Зеленський може лише після інавгурації. А припиняти достроково повноваження нардепів, згідно Конституції, – не пізніше 27 травня (за півроку до кінця каденції парламенту).

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Проблема в тому, що в парламенті немає єдиної думки щодо дати інавгурації Зеленського. "Самопоміч" і "Батьківщина" підтримують найшвидше її проведення. А фракції діючої коаліції – БПП і "Народного фронту" – проти інавгурації 19 травня, як пропонують у Зеленського. Нардепи посилаються на те, що це День пам’яті жертв політичних репресій. В БПП зареєстрували постанову про проведення інавгурації аж 1 червня.

Відтягнути мить прощання з президентською посадою – особисте бажання Порошенка. А відеопетіція за проведення дострокових виборів – ще один елемент психологічного тиску на депутатів – противників Зеленського,

– наголошує Володимир Фесенко.



Порошенко важко віддати президентську булаву

Політолог Віктор Небоженко зазначає: в останні дні свого перебування на посаді президента Порошенко робить все, щоб продовжити агонію свого режиму, затягуючи демократичну передачу влади Зеленському.

Порошенко не просто чіпляється за владу, даючи привід для Заходу дивуватися і знущатися над млявою українською політико-конституційною машиною, яка не може змусити впертого, властолюбного політика виконати свій обов'язок і покинути місце служби. Дії Порошенка дискредитують звання Президента України, дестабілізуючи верховну владу в Україні. Практика саботажу і шантажу старої влади поступово переходитиме і на інші рівні і гілки влади,

– переконаний Віктор Небоженко.

Як вплине відеопетиція на прискорення парламентських виборів?

В Зеленського заявили: щоб петицію розглянув новообраний глава держави, відео має набрати мільйон переглядів.

Ми запитали у людей на вулиці, що вони думають щодо розпуску Верховної Ради. А зараз запитуємо вас – залишити чи розпустити? Нагадуємо, що після мільйона переглядів новообраний президент зверне увагу на це питання в першу чергу,

– мовиться в описі до відео.

Відеопетиція про розпуск Ради

Але з юридичної точки зору така петиція не має сили. Її треба зареєструвати на сайті Верховної Ради або президента. І навіть у такому випадку це ще ні про що не говорить.

В команді Зеленського грають у віртуальні ігри. Мільйон переглядів можна і накрутити. Але краще – десять тисяч людей на мітингу біля Верховної Ради. Перегляди на депутатів особливо не вплинуть. А тисячі людей на акції протесту – так,

– переконаний Фесенко.

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Виграти Зеленському, наголошує політолог, допомогло не те, що так суперефективно спрацювала віртуальна кампанія. А настрої проти Порошенка, втома і недовіра до нього і діючих політиків. А продовження гри у віртуальність може призвести до поразки.

Хоча, зазначає він, на парламентських виборах ця петиція може допомогти партії Зеленського. Але для більшості українців дата проведення не принципова.

Ризики дострокових виборів парламенту

На думку Володимира Фесенка, сценарій дострокових виборів складний і ризикований. Якщо нардепи не призначать інавгурацію на 19 травня або іншу компромісну дату, то цим створять конфронтацію між новообраним президентом Зеленським і парламентом. У команді Зеленського домінуватиме позиція, що з нинішньою Верховною Радою ні про що не домовишся, треба йти на дострокові вибори.

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І, швидше за все, посилатимуться на сумнівне рішення Окружного адміністративного суду Києва, який постановив витребувати у Верховної Ради відомості із зазначенням прізвищ народних депутатів, які входять до складу коаліції. Але відповіді так і не отримав. Тобто немає формальних підтверджень про існування коаліції.

За яких умов можуть розпустити Верховну Раду, дивіться інфографіку:



Для розпуску парламенту є три підстави. Але в Зеленського можуть обійти закон?

Хоча, говорить Фесенко, є відчуття, що у Зеленського на формально-юридичні нюанси не дуже звертають увагу. У цьому перший ризик – юридичний, який може потім зіграти проти Зеленського. Другий ризик – політичний. Для Зеленського принципово важливо, щоб рішення про розпуск було підтримано урядом і ЦВК.

Якщо парламент і уряд не підтримають указ про розпуск, порахують його протиправним і антиконституційним, це означає виникнення політичної кризи. Провести вибори буде складно. Якщо команда Зеленського програє, то це стане клеймом слабкого президента,

– вважає Володимир Фесенко.

Це, зауважує експерт, може привести до поступового обмеження повноважень президента – реальної і неформальної влади. Фахівець наголошує: командам Порошенка і Зеленського треба починати переговори про передачу влади. А між ними немає ніякої взаємодії, що погано.

Віктор Небоженко називає Порошенко "шатуном" і підкреслює: найгірше те, що останні провокаційні дії колишнього президента Порошенка розгойдують напівзруйновану державу. Порошенко, за його словами, своїми діями продовжує послаблювати державу і тим самим допомагає Кремлю утримувати Україну в своїй орбіті.