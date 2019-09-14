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      Розпуск ЦВК: як це пов'язано з майбутніми виборами і хто може потрапити до нового складу

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      Разумков: питання до ЦВК виникали ще під час президентських виборів
      Разумков: питання до ЦВК виникали ще під час президентських виборів / kp.ua

      Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що розпуск ЦВК став вимушеним кроком, позаяк до його складу виникали питання ще під час президентських виборів. Разом з тим він зазначив, що цей крок підтримала значна частина депутатів Верховної Ради.

      Рішення про формування нового складу ЦВК буде розглядатися вже найближчим часом, але поки рано говорити про конкретні кандидатури, розповів Дмитро Разумков у коментарі журналістам в кулуарах форуму YES 2019.

      До слова: Оновлення ЦВК: чому звільнили всіх членів комісії

      Я впевнений, що новий склад Центральної виборчої комісії буде непоганим, але наперед забігати не буду,
      – підкреслив голова Верховної Ради.

      Коментуючи питання про те, чим владну команду не влаштовував попередній склад, він підкреслив, що питання до ЦВК виникали ще під час президентських виборів.

      "Парламентські вибори були більш спокійними, але теж були деякі питання. Сьогодні точиться дискусія, хто підтримав цю позицію. Ви бачили, що підтримка у залі була доволі високою – 341 депутат проголосував "за", – зазначив Разумков.

      Крім того, він пояснив, наскільки розпуск Центрвиборчкому пов'язаний з майбутніми виборами.

      "Дехто пов'язує це саме з виборами. Дійсно, вибори будуть. Як людина, яка прийшла з політконслантингу, я добре розумію, що наступні вибори починаються після того, як закінчуються попередні. Треба зробити так, щоб ці вибори були прозорими, чесними, і ні в кого не виникало питань щодо їх легітимності", – резюмував Дмитро Разумков.

      Коментар Разумкова журналістам: дивіться відео

      Що відомо про розпуск ЦВК?Ініціатива розпустили ЦВК належала Президентові України Володимирові Зеленському. Причиною він назвав "політичну упередженість та недостатню виваженість" ЦВК, а також та судові позови про неї.

      Новий склад ЦВК, найімовірніше, обиратимуть за квотним принципом. Такий варіант запропонує найбільша у парламенті фракція "Слуга народу", розповів перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко.

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      Теги: Новини України ЦВК Дмитро Разумков Верховна Рада Новини політики
      Джерело: 24 канал
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