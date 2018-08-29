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Розрив договору про дружбу України з Росією: цей крок не врятує РФ від судів

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Розрив договору про дружбу України з Росією не врятує РФ від міжнародних судів
Розрив договору про дружбу України з Росією не врятує РФ від міжнародних судів / Ілюстративне фото

Розрив Україною договору про дружбу з Росією є правильним кроком, проте запізнілим. При цьому не зникає правова підстава для переслідування Росії в міжнародних судах.

Про це в коментарі InfoResist розповів український дипломат Володимир Огризко.

24 канал повідомляв, що 28 серпня Президент Петро Порошенко анонсував, що Україна розірве з Росією договір про дружбу. Так, найближчим часом МЗС України повинне представити необхідний пакет документів для припинення договору.

На момент агресії РФ він (договір про дружбу) був чинним, у будь-якому суді буде визнано, що Росія вкотре порушила положення цього договору у частині непорушення кордонів. Заяви про те, що таким способом зникає правова підстава для переслідування Росії в міжнародних судах – це абсолютна некомпетентність,
– наголосив Огризко.

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"І уявіть собі, що б було, якби цього кроку зараз Україна не зробила. Вона б визнала, що дії Росії є правомірними, що вона з ними погоджується, і тоді у нас зникнуть дуже серйозні аргументи щодо засудження Росії і покарання її за свої злочини. Я думаю, що цей крок абсолютно адекватний, правильний. Я говорив про це ще з початку 2014 року. Договір про дружбу і дипломатичні відносини треба розривати, інакше ми нестимемо і політичні, і правові збитки", – пояснив дипломат.

Він зазначив, що Україна повинна розірвати договір про дружбу з Росією до кінця вересня, адже в іншому разі цей договір буде автоматично продовжений.

Що таке договір про дружбу України з Росією? Цей договір було підписано 31 травня 1997 року в Києві. Згідно з його умовами, сторони зобов'язувалися, зокрема "поважати територіальну цілісність та суверенітет" одна одної та "підтверджували непорушність існуючих між ними кордонів".

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
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