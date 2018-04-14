Розробка хімічної зброї в Сирії: Франція опублікувала доповідь

Міністерство оборони Франції 14 квітня опублікувало доповідь про розробку хімічної зброї в Сирії. Документ базується на відкритій інформації та розсекречених даних французьких спецслужб.

Про це повідомляє "РБК-Україна".

Як наголошується у доповіді, Сирія зберегла таємну програму виробництва хімічної зброї з 2013 року. Згідно з даними неурядових організацій і Центрального розвідувального управління США, виробництво отруйних речовин у Сирії розпочалося у 1970-1980 роках за участю французьких організацій та фахівців.

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Положення про знищення хімічної зброї в Сирії було прийнято після того, як 16 вересня 2013 року була опублікована доповідь експертів ООН про застосування хімічної зброї 21 серпня 2013 року в сирійському місті Гута, що у передмісті Дамаска.

Невдовзі після публікації доповіді ООН, а саме 28 вересня 2013 року, одноголосно була схвалена Резолюція Ради Безпеки ООН 2118 про знищення сирійської хімічної зброї. Початок вивезення зброї був запланований на 31 грудня 2013 року, а термін вивезення менш небезпечних хімічних речовин був призначений на 4 лютого. У доповіді наголошується, що фактично ці терміни не були дотримані.

Проте 14 жовтня 2013 року Сирія приєдналася до Конвенції про заборону хімічної зброї. Ця Конвенція забороняє виробництво, накопичення і застосування хімічної зброї. Того ж місяця почалося знищення сирійської хімічної зброї, яке відбувалося під контролем експертів ООН та Організації по забороні хімічної зброї.

Сирійська влада у лютому 2014 року надала Організації по забороні хімічної зброї план, який передбачав, що вивезення всіх отруйних речовин з території країни повинен був завершитися 27 квітня 2014 року.

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У квітні 2014 року голова спільної місії ООН і Організації по забороні хімічної зброї Зігрід Кааг сповістила про те, що 92,5% сирійської хімічної зброї таки було знищено або ж вивезено з території країни. Про вивезення останньої партії хімічної зброї повідомлялося 23 червня 2014 року.

Через два роки після цього, 4 січня 2016 року, Організація із заборони хімічної зброї у своїй доповіді сповістила про те, що всі хімікати, вивезені з Сирії у 2014 році, були знищені. При цьому повідомлялося, що організація як і раніше не може отримати доступ до деяких колишніх об'єктів виробництва сирійської хімічної зброї.

Після цього сирійська влада повідомила, що передала Організації по забороні хімічної зброї свідоцтва про застосування хімічної зброї бойовиками.