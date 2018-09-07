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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Розробник "Новачка" Мірзоянов хворий на рак останньої стадії

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Віл Мірзоянов повідомив, що у нього виявили рак простати останньої стадії
Віл Мірзоянов повідомив, що у нього виявили рак простати останньої стадії

Нещодавно лікарі відомому радянському хіміку Вілу Мірзоянову, який вважається одним із розробників нервово-паралітичної речовини "Новачок", сповістили, що у того діагностовано рак простати останньої стадії.

Про це сам фахівець повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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За словами Мірзоянова, у підсумку мелики почали лікувати його гормонною терапією, заснованою на тому, що гормони перешкоджають доступу тестостерону до ракових клітин і тим самим позбавляють їх необхідного джерела енергії.

"В результаті (в ідеалі) ракові клітини гинуть до 5 процентного рівня, з чим, як мені пояснив ілкар Гольдфарб, люди живуть від 15 до 25 років. Теж в ідеалі. Брав таблетки з цими гормонами та потім їх ввели внутрішньовенно на цілих півроку. Таблетки вже не ковтаю. Однак, лікування – вельми чутливе. Доводиться терпіти", – зауважив він.

Крім того, хімік зазначив, що у зв’язку з хворобою та її лікуванням йому наразі важко давати коментарі як у соцмережах, так і під час інтерв’ю.

"Настрій змінюється, точно відповідає гормонній терапії. Так і сказано в описі. Однак, не збираюся здаватися без бою", – додав розробник "Новачка".

 

Джерело: 24 канал
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