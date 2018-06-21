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Телеканал новин 24 Новини Інтернет

Розробники анонсували вихід гри World of Warships: Legends на PlayStation 4 та Xbox One

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World of Warships: Legends
World of Warships: Legends / Фото з вільних джерел

Студія Wargaming анонсувала реліз гри World of Warships: Legends на консолях PlayStation 4 та Xbox One. Варто зазначити, що презентація оновленої гри відбудеться в рамках виставки Gamescom 2018, яка пройде з 21 до 25 серпня в Кельні, а реліз гри очікують вже в 2019 році.

Про це повідомляє hi-tech.ua.

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Розробкою World of Warships: Legends займається команда з Санкт-Петербурга, яка створила World of Warships для ПК. Використовуючи всі можливості консолей поточного покоління, Legends запропонує свіжий погляд на битви знаменитих бойових кораблів XX століття.

Варто зазначити, що поряд з традиційними для World of Warships битвами флотів військово-морська гра міститиме ексклюзивний контент і нові ігрові можливості.

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Теги: Техно Інтернет Ігри
Джерело: 24 Канал
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