Розробники анонсували вихід гри World of Warships: Legends на PlayStation 4 та Xbox One

Студія Wargaming анонсувала реліз гри World of Warships: Legends на консолях PlayStation 4 та Xbox One. Варто зазначити, що презентація оновленої гри відбудеться в рамках виставки Gamescom 2018, яка пройде з 21 до 25 серпня в Кельні, а реліз гри очікують вже в 2019 році.

Про це повідомляє hi-tech.ua. Читайте також: Залежність від відеоігор офіційно визнали хворобою Розробкою World of Warships: Legends займається команда з Санкт-Петербурга, яка створила World of Warships для ПК. Використовуючи всі можливості консолей поточного покоління, Legends запропонує свіжий погляд на битви знаменитих бойових кораблів XX століття. Варто зазначити, що поряд з традиційними для World of Warships битвами флотів військово-морська гра міститиме ексклюзивний контент і нові ігрові можливості. Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно.