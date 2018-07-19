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Розробники гри S.T.A.L.K.E.R. перенесли дату виходу нової гри Fear the Wolves

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Дату виходу гри Fear the Wolves перенесли
Дату виходу гри Fear the Wolves перенесли / Фото з вільних джерел

Спочатку гру Fear the Wolves запланували до виходу в ранньому доступі 18 липня, проте реліз посунули на кілька тижнів. Студія Vostok Games прийняла таке рішення після того, як уважно вислухала очікування гравців та відгуки під час нещодавнього закритого тестування.

Про це повідомляє 3DNews.

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У зв'язку з цим закрите бета-тестування триватиме до нової дати виходу ранньої версії Fear the Wolves, що дозволить гравцям продовжити дослідження ворожих і радіоактивних земель спустошеного Чорнобиля.

Ми бачили десятки тисяч гравців, які борються в Fear the Wolves в останній тиждень закритого бета-тестування. Ми раді, що вони задоволені поєднанням класичного ігрового процесу Battle Royale з оригінальними механіками,
– зазначили у Vostok Games.

Основною метою студії тепер буде усунення технічних проблем, а також поліпшення інших аспектів Fear the Wolves, завдяки великій кількості зібраних в ході тестування даних. Нова дата виходу гри на ПК буде оголошена пізніше. Проект також запланований до релізу на Xbox One і PlayStation 4, вже після прем'єри на комп'ютерах.

Трейлер гри Fear the Wolves – дивіться відео

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Теги: Техно Інтернет Ігри
Джерело: 24 Канал
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