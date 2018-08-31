Розробники перенесли дату релізу Battlefield V: нова дата виходу гри

Видавництво Electronic Arts та студія DICE повідомили про те, що шутер Battlefield V не вийде в назначений термін. Нагадаємо, гра повинна була вийти 19 жовтня цього року, а тепер дату релізу перенесли на 20 листопада.

Про це повідомляє DSOGaming.

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За словами розробників, їм необхідний додатковий час на внесення фінальних коригувань, щоб шутер не розчарував фанатів. Студії допоміг зворотний зв'язок від гравців, які брали участь в закритих раундах альфа-тестування.

Втім, це навряд чи є справжньою причиною перенесення термінів релізу. Багато хто пов'язує таке рішення з небажанням EA перебувати між двох вогнів в особі Call of Duty: Black Ops 4, яка побачить світ 12 жовтня і Red Dead Redemption 2, яку випустять 26 жовтня.

Відзначимо, що Battlefield V створюється у версіях для PC, PS4 і Xbox One. Відкрита мультиплеєрна "бета" гри стартує 6 вересня на всіх трьох платформах.

Офіціний трейлер Battlefield V – дивіться відео

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