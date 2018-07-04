Розробники поділилися цікавими деталями гри Fallout 76

Виконавчий продюсер Bethesda Game Studios Тодд Говард поділився черговою порцією інформації щодо гри Fallout 76. Розробники науково-фантастичного серіалу із радістю діляться інформацією з геймерами, аби ті могли заздалегідь підготуватися до подорожі Західною Вірджинією, яка пережила ядерну війну.

Про це повідомляє wccftech.

Читайте також: Експерти визначили найкращі ігри виставки E3 2018

Любителів PvE і поборників чесності обнадіяли: в Fallout 76 не можна вбивати персонажів нижче п'ятого рівня. Більш того, хоча новинка і буде побудована на взаємодії тих, хто вижв, спілкуватися між собою не обов'язково. У Bethesda навіть подумують згодом відкрити сервери, де геймер зможе залишитися один на один з суворою пост'ядерною природою, прихопивши з собою парочку модів на свій смак.

Ті ж, кому не до вподоби шлях самітника, вільні в повній мірі відчути принади постапокаліптичного життя. Продавати тут можна практично все. Ніхто не заважає створити власну торгову імперію і стати першим радіоактивним мільйонером. Турбуватися за табори з провіантом і товарами не доведеться: як тільки користувач відключається від гри, його стоянка зникає і ніякі злодії не вкрадуть роботів, зброю або вечерю.

Fallout 76 вийде 14 листопада 2018 року на PC, PlayStation 4 і Xbox One. Перед повноцінним запуском Bethesda планує відкрити бета-тестування, і зараз програмісти студії розмірковують, чи варто зберігати прогрес гравців після його завершення.

Офіційний трейлер Fallout 76 – дивіться відео

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно.