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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Розробники представили нову операційну систему, яка може "вбити" Android та iOS

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Розробники представили нову операційну систему, яка може
Розробники представили нову операційну систему, яка може "вбити" Android та iOS / Фото з вільних джерел

Нова операційна система KaiOS, яка може стати гідним конкурентом для таких "операційок", як Android та iOS. Наразі вона лише набирає популярності в Індії, проте не виключено, що невдовзі з’явиться і на міжнародному ринку.

Про це повідомляє akket.com.

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За офіційними даними від індійських магазинів, операційна система KaiOS вже обійшла iOS, встановлену на iPhone, за популярністю в Індії. Зараз під її управлінням працює 15% мобільних пристроїв на ринку, тобто майже кожен п'ятий телефон. Якщо так піде і далі, то вже зовсім скоро ця ОС зможе скласти конкуренцію Android, а це ще кілька років тому здавалося неможливим в найближче десятиліття.

Операційна система KaiOS була створена кілька років тому, а її основою послужив вихідний код Firefox OS, на якій компанія Mozilla свого часу поставила хрест. Нова ОС встановлюється на кнопкові телефони, але при цьому дозволяє забезпечити в них підтримку новітніх технологій і компонентів, в тому числі Wi-Fi, Bluetooth і навіть мережі 4G з голосовим зв'язком VoLTE. З недавніх пір вона навіть підтримує сторонні додатки, на зразок WhatsApp і Twitter

KaiOS
Операційна система KaiOS наразі доступна тільки в Індії та на кнопкових телефонах

Величезну популярність KaiOS набирає за рахунок того, що смартфони під її управлінням коштують менше 100 доларів, завдяки чому дозволити собі подібні телефони можуть всі бажаючі. Експерти вважають, що цій операційній системі незабаром вдасться скласти конкуренцію iOS та Android в інших регіонах світу, але переважно в тих країнах, жителі яких виявляють великий інтерес до кнопкових і недорогих мобільних пристроїв.

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Розробники ОС, в свою чергу, роблять все можливе для розширення її функціональних можливостей, тому незабаром вона, ймовірно, зможе повноцінно працювати з сенсорними екранами.

Теги: Техно Ґаджети Індія Android
Джерело: 24 Канал
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