Розробники представили першу в світі "капсулу для самогубств"

Голландський дизайнер та австралійський активіст на виставці похоронної індустрії, яка проходить в Амстердамі, презентували першу "капсулу для самогубств".

Про це повідомляє South China Morning Post.

Пристрій під назвою Sarco розроблений в Нідерландах. Він отримав футуристичний дизайн, який нагадує про космічні польоти майбутнього. Творцями винаходів стали голландський дизайнер Александр Баннінк і австралійський активіст Філіп Нічке, який протягом багатьох років виступав за легалізацію евтаназії.

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Будка дозволить всім бажаючим відійти з життя безболісно, ​​відзначають творці.

Людина відчує легке запаморочення, потім швидко втратить свідомість і помре,

– зауважив Нічек.

Варто зазначити, що на виставці було продемонстровано тільки макет пристрою, однак користувачі змогли "протестувати" капсулу, надівши VR-окуляри і віртуально опинившись всередині. Винахідники сподіваються побудувати діючий зразок до кінця року.