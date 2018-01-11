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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО
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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

Розробники Tesla створили спеціальний режим Санти

Авто24 20:20, 11 січня 193 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Авто24" – розробники програмного забезпечення для Тесли по-своєму відсвяткували Різдво, створивши спеціальний режим Санти для Тесла Model S та Model X. В меню машини з'явився розділ під назвою "Пасхальне яйце", а в ньому в свою чергу є кнопка із зображенням оленя.

Активувавши її на панелі приладів починає йти сніг і дорогою біжать олені. Більше того грає різдвяна музика, а коли вмикаєш поворот, то салон наповнюється звуком новорічних дзвіночків.

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Така опція пропонується для версій з автопілотом, що дозволить приємніше проводити час за кермом.

Як знаний майстер з автотюнінгу Джон Олсон зробив з "кубіка" кабріолет та чим закінчилося переслідування поліцейського на велосипеді Lamborgini – дивіться у програмі.

Теги: Авто 24 Tesla Авто24
Джерело: 24 Канал
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