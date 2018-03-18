Розряджений електрокар Tesla зміг доїхати до електростанції: відеофакт

Американський блогер протестував електромобіль Tesla Model 3. Водій навмисно розрядив батарею авто, щоб подивитись, чи буде вона працювати після повного вичерпання енергії.

Відповідне відео чоловік опублікував на YouTube-каналі MilesPerHr.

На початку поїздки запас ходу електромобіля становив 10 миль. Уже всередині відеоблогу комп'ютер Tesla показав, що батарея авто повністю розряджена. Однак, як стверджує автор відео, з нульовим запасом ходу машина проїхала ще близько 2 – 3 миль до зарядної станції.

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Також водій встановив, що багато систем електрокара Tesla продовжують працювати після розрядки акумулятора. Тільки система попередження та запобігання зіткнень дала збій та не реагувала на команди власника авто.

Дивіться відео тестування електромобіля Tesla Model 3:

Що таке Tesla?

Це американська компанія-стартап, яка виготовляє електромобілі та комплектуючі до них. Фірму заснував всесвітньовідомий інженер Ілон Маск. названа компанія на честь фізика Ніколи Тесли.