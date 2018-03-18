11:14
18 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-8°C
-8°C -11°C
  • понеділок
    -8°C -14°C
  • вівторок
    -5°C -17°C
  • середа
    -3°C -7°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Дикі танці Лаврова. Російське божество Цар-яма
Вєсті Кремля
23:59, 17 березня
Вєсті. UA. Жир. Вибухонебезпечна Савченко. Ракетодром шоколадного короля
Вєсті.UA
17:40, 17 березня
Криптовалюта: заборонити чи легалізувати
ЦРУ
09:30, 14 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати все. Риболовля по-дідівськи
Згадати все
07:08, 16 березня
Телеканал новин 24 Новини Курйозні новини
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Розряджений електрокар Tesla зміг доїхати до електростанції: відеофакт

1215 Читать новость на русском
Tesla Model 3 проїхала кілька миль без заряду акумулятора
Tesla Model 3 проїхала кілька миль без заряду акумулятора / Фото із соцмереж

Американський блогер протестував електромобіль Tesla Model 3. Водій навмисно розрядив батарею авто, щоб подивитись, чи буде вона працювати після повного вичерпання енергії.

Відповідне відео чоловік опублікував на YouTube-каналі MilesPerHr.

На початку поїздки запас ходу електромобіля становив 10 миль. Уже всередині відеоблогу комп'ютер Tesla показав, що батарея авто повністю розряджена. Однак, як стверджує автор відео, з нульовим запасом ходу машина проїхала ще близько 2 – 3 миль до зарядної станції.

Читайте також: Безпілотні вантажівки Tesla доставили перший товар

Також водій встановив, що багато систем електрокара Tesla продовжують працювати після розрядки акумулятора. Тільки система попередження та запобігання зіткнень дала збій та не реагувала на команди власника авто.

Дивіться відео тестування електромобіля Tesla Model 3:

Що таке Tesla?
Це американська компанія-стартап, яка виготовляє електромобілі та комплектуючі до них. Фірму заснував всесвітньовідомий інженер Ілон Маск. названа компанія на честь фізика Ніколи Тесли.

Теги: LifeStyle Курйозні новини Tesla
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Кандидати в президенти Росії: хто чим прославився
17 березня, 19:01 Кандидати в президенти Росії: хто чим прославився
Юліана Вінтюк 4099
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук