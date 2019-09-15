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      Розширення нормандського формату: Клімкін не впевнений, чи варто залучати до переговорів США

      104 Читать новость на русском
      Павло Клімкін
      Павло Клімкін / Liga.net

      Річ у тім, що між США і Росією існує багато невирішених запитань. Це може перетягувати увагу від основного – перемовин стосовно Донбасу.

      Тому американці повинні вибирати той формат, в якому їх приєднання буде найефективнішим. Про це розповів ексглава МЗС України Павло Клімкін в інтерв’ю Lb.ua.

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      У США порядок денний – набагато ширший, ніж Україна… В діалозі Росія – США є багато різних питань. І коли відбуваються ці переговори, я переживаю, щоб наше питання не розглядали в контексті якихось інших,
      – пояснив він.

      Клімкін також висловився стосовно майбутньої зустрічі у нормандському форматі.

      "Я знаю, що така зустріч планується. Ймовірність її проведення – дуже висока. Але спочатку треба підготуватися. Без підготовки саміти не робляться. Невдалий саміт – це поганий сигнал для всіх. Треба визначити коло питань, які будуть обговорюватись, і результати", – додав він.

      Що таке нормандський формат?Формат переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Перша зустріч у цьому форматі відбулася у французькій Нормандії. Учасники цих переговорів – Німеччина, Франція, Росія, Україна. Перемовини можуть відбуватися на рівні голів держав і на рівні міністрів або представників МЗС.

      Востаннє переговори "нормандської четвірки" відбулися у 2016 році. Надалі Путін відмовлявся від участі.

      Президент Зеленський вже давно пропонує долучити до переговорів США. У серпні та вересні гарант кілька разів пропонував провести зустріч у нормандському форматі.

      Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що зустріч лідерів Франції, Німеччини, України та Росії відбудеться у найближчі тижні. За її словами, з'явився певний прогрес у врегулюванні ситуації між Києвом та Москвою.

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      Теги: Новини США Новини України Новини політики Павло Клімкін Нормандський формат Війна на Донбасі
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