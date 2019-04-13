Розширення онлайн-послуг від "Укрзалізниці": чого чекати українцям

Акціонерна компанія "Укрзалізниця" планує розширити перелік своїх онлайн-послуг. З анонсованого – запровадження послуги "лист очікування", а також "квитки на групу".

Наприклад, послуга "лист очікування" дозволить пасажиру не оновлювати сайт постійно, а отримати повідомлення про появу у продажі необхідних йому проїзних документів, повідомив голова правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов.

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Також він повідомив, що на сайті "Укрзалізниці" можна буде замовити квитки на групові перевезення пасажирів, а також придбати місця для людей з інвалідністю, крім того, замовлення перевезення авто у вагоні-автомобілевозі.

Загалом національний перевізник планує змінити систему вантажних перевезень. Відтак це дозволить перейти від традиційної системи місячного планування до системи управління замовленнями на період фрахтового року.



"Укрзалізниця" планує покращити онлайн-послуги

Кравцов наголосив, що більшість опцій мають активувати вже 2019 року.

До слова, спальний поїзд "Київ – Варшава" увійшов до списку кращих нічних поїздів Європи. Загалом у списку найкращих маршрутів 20 поїздів.