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      Розшукували майже місяць – 32-річного львів’янина знайшли мертвим на Закарпатті

      2011 Читать новость на русском
      32-річного львів’янина знайшли мертвим на Закарпатті / 032.ua

      На Закарпатті знайшли тіло львів’янина Юрія Бордуна, якого розшукували майже місяць.

      До закарпатської поліції зателефонували мешканці села Ворочово Печерського району та повідомили, що біля озера знайшли мертвого чоловіка, інформує поліція Закарпатської області. 

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      Правоохоронці встановили особу чоловіка – 32-річний львів’янин Юрій Бордун, який зник 24 листопада. Тоді чоловік поїхав у львівський аеропорт проводжати дівчину на літак, але так і не повернувся.

      На тілі чоловіка не виявили ознак насильницької смерті. Поліція призначила ряд експертиз, щоб з’ясувати обставини загибелі чоловіка.

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Кримінал Новини Закарпаття Новини Львова
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