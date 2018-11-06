Розслаблена і без макіяжу: Сінді Кроуфорд показала свій відпочинок

52-річна супермодель 90-х Сінді Кроуфорд поділилася з шанувальниками кадрами з відпочинку на пляжі Малібу.

Сінді виклала в Instagram кадр, на якому зображена в купальнику і солом'яному капелюсі з великими полями.

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"Щасливе місце", – лаконічно підписала фото Кроуфорд.

Сінді Кроуфорд

Як пише Daily Mail, Сінді відпочивала на пляжній вечірці, яку влаштував її чоловік Ренді Гербер для друзів.

Серед зіркових гостей були: популярна модель Лаіс Рібейро, яка є однією з "ангелів" Victoria’s Secret, зірка баскетболу Йоакім Ной, чемпіон з тенісу Джон Макінрой та інші.

Сінді відпочивала у колі друзів