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      Розслаблена і без макіяжу: Сінді Кроуфорд показала свій відпочинок

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      Сінді Кроуфорд
      Сінді Кроуфорд / Фото з Іnstagram

      52-річна супермодель 90-х Сінді Кроуфорд поділилася з шанувальниками кадрами з відпочинку на пляжі Малібу.

      Сінді виклала в Instagram кадр, на якому зображена в купальнику і солом'яному капелюсі з великими полями.

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      "Щасливе місце", – лаконічно підписала фото Кроуфорд.

      Сінді Кроуфорд

      Як пише Daily Mail, Сінді відпочивала на пляжній вечірці, яку влаштував її чоловік Ренді Гербер для друзів.

      Серед зіркових гостей були: популярна модель Лаіс Рібейро, яка є однією з "ангелів" Victoria’s Secret, зірка баскетболу Йоакім Ной, чемпіон з тенісу Джон Макінрой та інші.

      Сінді відпочивала у колі друзів

      Теги: LifeStyle Мода Сінді Кроуфорд
      Джерело: 24 Канал
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