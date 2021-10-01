Подейкують, що слідчі дії тривають через інцидент за участю Терехова 30 вересня. Напередодні невідомі почепили плакат із зображенням політика та скандальним написом. Факт розслідування журналістам 24 каналу підтвердили в пресслужбі Харківської поліції.

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Хуліганство

У Харкові правоохоронці проводять слідчі дії в рамках кримінального провадження за статтею "хуліганство". Раніше повідомляли, що в міськраді другу добу тривають обшуки. Однак на той момент і силовики, і мерія не коментували слідчі дії.

Пізніше в поліції розповіли, що вчора відкрили кримінальне провадження і зараз правоохоронці проводять розслідування.

До скандалу причетні депутати

Як повідомляє Newsroom, до конфлікту з плакатом причетні помічник нардепа зі "Слуги народу" Дмитро Ніконов і депутат міськради Аліна Мустафаєва.

Вони начебто намагалися розмістити банери, спрямовані проти виконувача обов'язків мера Ігоря Терехова. На плакатах були написи: "Краде, але робить" і "Робить, але краде". Однак на місце події прибула велика група поліцейських, яка зірвала рекламні матеріали.



Скандальний плакат з зображенням Терехова / Фото з харківських телеграм-каналів