Розслідування чи обшуки: що відомо про скандал біля Харківської міської ради

У міській раді Харкова тривають слідчі дії за статтею "хуліганство". У ЗМІ раніше повідомляли, що там проводять обшуки. Правоохоронці працюють у міськраді вже другу добу.

Подейкують, що слідчі дії тривають через інцидент за участю Терехова 30 вересня. Напередодні невідомі почепили плакат із зображенням політика та скандальним написом. Факт розслідування журналістам 24 каналу підтвердили в пресслужбі Харківської поліції.

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Хуліганство

У Харкові правоохоронці проводять слідчі дії в рамках кримінального провадження за статтею "хуліганство". Раніше повідомляли, що в міськраді другу добу тривають обшуки. Однак на той момент і силовики, і мерія не коментували слідчі дії.

Пізніше в поліції розповіли, що вчора відкрили кримінальне провадження і зараз правоохоронці проводять розслідування.

До скандалу причетні депутати

Як повідомляє Newsroom, до конфлікту з плакатом причетні помічник нардепа зі "Слуги народу" Дмитро Ніконов і депутат міськради Аліна Мустафаєва.

Вони начебто намагалися розмістити банери, спрямовані проти виконувача обов'язків мера Ігоря Терехова. На плакатах були написи: "Краде, але робить" і "Робить, але краде". Однак на місце події прибула велика група поліцейських, яка зірвала рекламні матеріали.



Скандальний плакат з зображенням Терехова / Фото з харківських телеграм-каналів