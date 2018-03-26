Розслідування МЕРТ щодо сірчаної кислоти носить замовний характер, – імпортер

Розслідування, яке проводить Міністерство економічного розвитку і торгівлі України щодо імпорту сірчаної кислоти, швидше за все, носить замовний характер на користь окремих виробників цієї сировини.

Таку думку в коментарі Бізнес-порталу UAprom висловив Петро Жигулін, директор компанії "Хімекс", що займається імпортом сірчаної кислоти в Україну за підсумками слухань цього питання в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі.

"Все зводиться до замовного розслідування, хоча про це ніхто прямо не говорить. Після лютневих дебатів у МЕРТ у мене склалося враження, що Мінекономрозвитку не очікувало такого відсічі з боку не тільки постачальників кислоти, тобто білорусів, але і споживачів кислоти в Україні, підприємств металургійної галузі країни", – сказав він.

За його словами, резонанс від цього розслідування виявився широким.

"На дебатах звучали розумні аргументи проти введення будь-яких обмежень, а тим більше заборони. Якщо це станеться, це буде абсурд, це загрожує зупинкою підприємств", – зазначив Жигулін.

Як повідомлялося раніше, в серпні минулого року "СхідГЗК" і "Сумихімпром", що займають домінуюче становище на ринку сірчаної кислоти, звернулися в МЕРТ скаргою на імпорт цієї сировини, який, на їхню думку, завдає шкоди українським хімікам. У свою чергу, чиновники Мінекономторгівлі без будь-яких попередніх досліджень, відкрили спеціальне розслідування.

Директор "Хімекс" також вважає, що заборона імпорту кислоти призведе до монополізації цього ринку в Україні.

Крім того, він нагадав, що на сьогодні в Україні обмежено кількість цистерн, на яких можна перевозити сірчану кислоту. "Сумихімпром" і "Зоря" взагалі не мають жодної цистерни, "СхідГЗК" має їх в обмеженій кількості. Дефіцит цього парку в Україні традиційно покривався за рахунок імпорту", – констатував Жигулін.