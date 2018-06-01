Розслідування щодо Труханова завершене: антикорупційні органи представили деталі

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро завершили розслідування щодо міського голови Одеси Геннадія Труханова та чиновників міськради, яких підозрюють у розкраданні коштів міського бюджету.

Про це повідомила прес-служба САП.

Зазначимо, раніше стало відомо, що Геннадія Труханова підозрюють у привласненні та розкраданні майна в особливо великих розмірах. Одним зі звинувачень у справі є придбання за 185 мільйонів доларів із міського бюджету адмінбудівлі Одеського заводу тяжкого кранобудування "Краян".

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Так, після проведеного розслідування прокурори дійшли до висновку про достатність зібраних доказів, щоб скласти обвинувальний акт щодо Труханова, одеських чиновників та інших осіб, які підозрюються у розкраданні коштів міського бюджету в особливо великих розмірах при купівлі за завищеною ціною приміщень колишнього заводу "Краян".

За даними слідства, ціна будівлі, зазначена у звіті про оцінку, замовленому керівником ТОВ "Девелопмент Еліт" як продавцем, і методика проведення оцінки була поставлена під сумнів одним з департаментів Одеської міської ради. У зв'язку з цим проект рішення про придбання приміщення за 185 мільйонів гривень був завізований "з зауваженнями", викладеними окремим документом.

Варто наголосити, що вказана будівля менш ніж за 2 місяці до схвалення рішення Одеською міською радою про її купівлю за 185 мільйонів гривень була придбана іншою фірмою за 4 мільйони гривень і внесена до статутного капіталу ТОВ "Девелопмент Еліт".

Попри це, Труханов та його заступник на погоджувальній раді і на позачерговій сесії міськради повідомили депутатам завідомо неправдиву інформацію про схвалення за результатами майбутнього голосування рішення на надання згоди на придбання приміщення, а не про його купівлю за конкретною ціною. Крім того, Труханов та його заступник надали неправдиві дані про готовність приміщення до використання і наявність ремонту, про створення в запропонованому приміщенні центру надання соціальних послуг.

Крім того, необхідність покупки приміщення була обґрунтована нібито реалізацією проекту "Європейська мерія", якого насправді не існувало.

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Відтак, приміщення таки купили за 185 мільйонів гривень, тобто за вдвічі вищою ціною. Ці кошти були заарештовані за клопотанням антикорупційних органів.

"За дорученням прокурора детективи Національного антикорупційного бюро України 31.05.2018 восьми підозрюваним та їх захисникам відкрили матеріали досудового розслідування для ознайомлення", – зазначили в САП.