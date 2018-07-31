Розслідування США проти Манафорта не вплине на фігурантів "чорної каси" Партії регіонів

США не досліджують офіційно законність походження коштів, якими фінансувалася діяльність екс-керівника штабу Трампа Пола Манафорта під час його роботи на Януковича. Тому прямого впливу на українських політиків вирок не матиме.

Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Андрій Вігірінський.

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Політолог нагадує: розслідування спецпрокурора Мюллера стосується порушення Манафортом внутрішнього законодавства США. Зокрема, незареєстрованої підприємницької діяльності, несплати податків.

США не стверджують, що гроші, які Манафорт, в тому числі, заробив в Україні, працюючи на Януковича і Партію регіонів, були незаконні, мають корупційне походження. Хоча це не означає, що американське слідство не досліджувало це. Вони повинні визначити, з яких ресурсів і за які послуги Манафорт отримав 60 мільйонів доларів, якщо мова про Україну. Треба показати: звідки надходили гроші і на які рахунки. Для України це цікаво,

– зауважив Вігірінський.

За словами експерта, спецслужби США можуть надати такі матеріали Україні для розслідування в рамках кримінального провадження щодо так званої "амбарної книги" Партії регіонів. Однак навряд чи США це зроблять.

"Сенсу передачі США Україні матеріалів по розслідуванню проти Манафорта немає. Для Вашингтону краще мати компромат на певних українських політиків і олігархів, щоб вони були більш поступливими, і чинити на них тиск. Американцям, коли вони хочуть реалізувати стратегічні плани щодо України, простіше здійснювати міжнародне переслідування, як у випадку з Фірташем", – вважає Андрій Вігірінський.

На переконання політолога, справа Манафорта завершиться гучним вироком, але навряд чи під час суду виявлять якісь факти, що матимуть негативний вплив на українських політиків і олігархів. На думку Вігірінського, фінальна стадія суду може настати тоді, коли в Україні завершиться президентська і парламентська кампанії. Виходячи з результатів кампаній, зібрані США докази проти українських політиків і олігархів можна буде потім використовувати з метою тиску на них.

Нагадаємо, спеціальний прокурор США Роберт Мюллер заявив що екс-керівник виборчого штабу Дональда Трампа Пол Манафорт заробив в Україні у ролі політичного консультанта 60 мільйонів доларів. Як відомо, 2 травня Пола Манафорта звинуватили у відмиванні грошей та фінансових шахрайствах, пов'язаних із його десятиріччям роботи для проросійської Партії регіонів. Однак, в Україні справа проти колишнього керівника виборчого штабу Трампа була фактично заморожена генеральним прокурором.



У 2016 році колишній перший заступник голови СБУ Віктор Трепак передав у Національне антикорупційне бюро компрометуючі документи, які свідчать про витрати Партії регіонів на хабарі. На підставі цієї заяви НАБУ відкрило провадження.

Хто такий Пол Манафорт?Американський юрист, лобіст і політичний консультант. Був радником Віктора Януковича та обіймав посаду керівника виборчого штабу Дональда Трампа. Наразі перебуває під слідством кількох федеральних агентств. Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні щодо можливих незаконних зв'язків виборчого штабу Трампа з російським керівництвом.



Манафорт також перебуває під слідством за можливі порушення податкового законодавства та відмивання грошей, зокрема й в інтересах Януковича. 30 жовтня 2017 року Манафорт здався ФБР. Йому пред'явили звинувачення за 12 епізодами.