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      Розслідування встановило причину катастрофи вертольота власника "Лестера"

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      Гелікоптер власника "Лестера"
      Гелікоптер власника "Лестера" / Sky News

      З'явилися нові деталі авіакатастрофи вертольота власника британського "Лестера" Вішая Шрівадданапрабхі.

      Причиною катастрофи стало те, що вийшов з ладу хвостовий ротор. Про це йдеться у доповіді британського управління з розслідування авіаційних подій, пише BBC.

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      Розслідування встановило, що, використовуваний пілотом механізми управління, втратив зв'язок з хвостовим ротором. У результаті цього вертоліт здійснив неконтрольований розворот вправо, почав безконтрольно обертатися і впав на землю.

      Вивчення причин і послідовності відмови механізму вертольота показало, що пріоритетною версією є відмова ротора.

      Нагадаємо, що тайський мільярдер та власник англійського футбольного клубу "Лестер" Вішай Шрівадданапрабха загинув внаслідок падіння гелікоптера. Це сталося одразу після футбольного матчу поблизу стадіону "Кінг Пауер Стедіум", в місті Лестер, Англія.

      Читайте також: Офіційно: мільярдер Вішаї Шрівадданапрабха загинув внаслідок падіння гелікоптера

      Ввечері 28 жовтня на офіційному сайті "Лестера" з’явилася підтверджена інформація, що власник клубу загинув. Він був одним з п’яти осіб, які були на борту гелікоптера. Хто решта – поки не озвучували. За попередньою інформацією, з ним у гелікоптері могла перебувати його донька, два пілоти та ще один чоловік.

      Теги: Спорт Футбол
      Джерело: 24 Канал
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