Розслідування злочинів проти учасників Революції Гідності у 2013-2014 рр. не може бути згорнуте

Так лідер Руху "Справедливість" Валентин Наливайченко відреагував на оприлюднену ГПУ інформацію про завершення досудового розслідування щодо винних у розстрілах на Майдані.

Він наголосив, що поділяє стурбованість адвокатів родин Небесної Сотні, які наполягають на продовженні і прискоренні слідства, оскільки ще не завершено всі експертизи, слідчі експерименти, не проведено всі допити, не зібрано і не опрацьовано відео та фото матеріали.



Валентин Наливайченко закликав ГПУ врахувати усі передані очолюваною ним у 2014-2015 роках СБУ докази, а також збільшити кількість слідчих, залучених до розслідування цього найбільшого в історії України злочину влади проти власних громадян.