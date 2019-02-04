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      ЕПІФАНІЙ ПОМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛО ТОЛМАЦЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США
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      ЕПІФАНІЙ ПОМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛО ТОЛМАЦЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США

      Розслідування злочинів проти учасників Революції Гідності у 2013-2014 рр. не може бути згорнуте

      38 Читать новость на русском
      Валентин Наливайченко
      Валентин Наливайченко / vesti-ukr.com

      Так лідер Руху "Справедливість" Валентин Наливайченко відреагував на оприлюднену ГПУ інформацію про завершення досудового розслідування щодо винних у розстрілах на Майдані.

      Він наголосив, що поділяє стурбованість адвокатів родин Небесної Сотні, які наполягають на продовженні і прискоренні слідства, оскільки ще не завершено всі експертизи, слідчі експерименти, не проведено всі допити, не зібрано і не опрацьовано відео та фото матеріали.

      Валентин Наливайченко закликав ГПУ врахувати усі передані очолюваною ним у 2014-2015 роках СБУ докази, а також збільшити кількість слідчих, залучених до розслідування цього найбільшого в історії України злочину влади проти власних громадян.

      Теги: Новини політики СБУ Валентин Наливайченко ГПУ
      Джерело: 24 Канал
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