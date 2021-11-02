Працівники ДБР з'ясовують всі обставини трагедії безпосередньо у військовій частині. Там вони проводять усі необхідні слідчі дії.

Раніше Поліцейські назвали дві версії загадкової смерті 21-річного військового в Кривому Розі

Працівники Територіального управління ДБР Полтави здійснюють досудове розслідування за фактом смерті солдата строкової служби однієї з військових частин Дніпропетровської області,

– мовиться у повідомленні.

Досудове розслідування розпочали за статтею про умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть. Санкція передбачає ув'язнення терміном до 10 років.

Зауважимо, процесуальне керівництво здійснює Криворізька спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону, а оперативний супровід – ДБР.

Що відомо про загибель військового у Кривому Розі