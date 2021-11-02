Розслідуванням загадкової смерті військового у Кривому Розі зайнялося ДБР
Джерело:ДБР
Державне бюро розслідувань розпочало розслідування смерті військового з Криворізької військової частини. Відомо, що слідчі вже виїжджали на місце події.
Працівники ДБР з'ясовують всі обставини трагедії безпосередньо у військовій частині. Там вони проводять усі необхідні слідчі дії.
Раніше Поліцейські назвали дві версії загадкової смерті 21-річного військового в Кривому Розі
Працівники Територіального управління ДБР Полтави здійснюють досудове розслідування за фактом смерті солдата строкової служби однієї з військових частин Дніпропетровської області,
– мовиться у повідомленні.
Досудове розслідування розпочали за статтею про умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть. Санкція передбачає ув'язнення терміном до 10 років.
Зауважимо, процесуальне керівництво здійснює Криворізька спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону, а оперативний супровід – ДБР.
Що відомо про загибель військового у Кривому Розі
- Трагедія трапилася 31 жовтня у військовій частині 3011. 21-річного солдата строкової служби знайшли біля казарми з черепно-мозковою травмою. Він був без свідомості.
- Хлопця відвезли у лікарню. Там медики провели йому операцію. Після того військового перевели в реанімацію та під'єднали до апарата штучної вентиляції легень. Вижити молодику не вдалося. Він помер у стінах лікарні зранку 1 листопада.
- Наразі правоохоронці розглядають 2 версії того, що сталося, – умисне вбивство та самогубство.
- Про загиблого відомо лише те, що він був родом не з Кривого Рогу.