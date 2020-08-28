Я не люблю конспірологію, але мучать мене смутні сумніви... Всі останні подібні інциденти виглядають не як стихійні, а саме як цілеспрямовані дії. Далі – оригінал російською.

Стрельба под Харьковом: что это было?

Об инциденте под Харьковом (обстрел автобуса с "активистами" Кивы). Я неоднократно осуждал использование насилия в политических целях. И неважно, кто и для чего это делает. Право на легитимное использование силы в цивилизованном мире принадлежит только государству и его официальным представителям. Использование насильственных методов, особенно оружия, против политических оппонентов – это путь к хаосу, беспределу и гражданской войне.

Обратиет внимание! Нельзя допустить возвращения 90-ых: Зеленский отреагировал на стрельбу под Харьковом

Очень хорошо, что полиция молниеносно отреагировала на этот инцидент под Харьковом и задержала нападавших. Это пресекло спекуляции и манипуляции, которые начали разгонять на пророссийских телеканалах. Очень важен сам факт оперативного и эффективного реагирования правоохранителей на подобные ситуации, в том числе и для того, чтобы другим потом неповадно было делать что-то подобное.

Пахнет как определенная политтехнология

Я не люблю конспирологию, но терзают меня смутные сомнения... Нарастание частоты подобных инцидентов и их типичность (праворадикалы нападают на активистов Шария и/или ОПЗЖ), а также мгновенное раскрутка таких ситуаций на ТВ и в социальных сетях, и раскручивание тезиса о том, что власть якобы не реагирует на подобные инциденты, очень уж похоже на определенную политтехнологию.

Конечно, стихийные столкновения между агрессивно настроенными представителями различных политических сил вполне возможны, такое неоднократно происходило и в других странах, бывало это и у нас. Но все последние подобные инциденты выглядят не как стихийные, а именно как целенаправленные действия.

Праворадикалов можно использовать втемную (якобы в патриотических целях), можно на коммерческой основе (увы, таких примеров немало, вплоть до откровенного криминала), но возможен и найм "титушек" под видом "боевиков-националистов". И это могут делать те, кто потом выставляет себя в качестве жертвы. Поэтому крайне важно, чтобы следствие разобралось, кто отдавал приказ об этом нападении или нанимал нападавших. Наказать надо не только исполнителей, но и организаторов и возможных заказчиков.

И вообще нам необходима системная политика пресечения действий и разоружения всевозможных "парамилитарных групп", под какими бы политическими флагами и юридическими статусами они не выступали.

Детали инцидента: Нападение на автобус на Харьковщине: появилось видео инцидента

Известный историк Тимоти Снайдер в своей книге "О тирании. 20 уроков ХХ века" одну из глав озаглавил "Опасайтесь вооруженных формирований". Вывод, который делает Т.Снайдер – вооруженные формирования сперва приводят в упадок демократический политический порядок, а затем трансформирует его в агрессивную репрессивную систему.