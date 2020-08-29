У Харкові в Київському районному суді обирають запобіжний захід підозрюваним у розгромі та розстрілі мікроавтобусу із людьми. 14 людей затримали через годину після нападу на маршрутку, де перебували представники організації "Патріоти – За Життя", яку пов'язують з ОПЗЖ. Під будівлею суду зібрались понад 100 людей.

Зокрема, вийшли кілька патріотичних організацій. Серед них – "Нацкорпус", "Правий сектор", "Фрайкор". Про це повідомляє 24 канал.

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Жодна з них не визнає приналежності затриманих до себе. Але виправдовує дії цих 14 людей. Представники організацій пояснюють тим, що нібито ці люди виконали функцію правоохоронних органів.

На засіданні посилені заходи безпеки. Територію біля суду патрулює поліція, Нацгвардія. Саме засідання закрите і з огляду на карантин та безпеку. До приміщення впускають тільки по 2 знімальні групи. Крім цього, на територію суду пройти не можна.



Представники "Правого сектору" прийшли підтримати затриманих / Фото "Національний корпус



Акція на підтримку затриманих у розстрілі автобусу Київ-Харків / Фото "Національний корпус"

Поліція затримала 14 людей. 29 серпня у Київському районному суді обиратимуть запобіжні заходи по одній людині. Прокуратури просить обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці без права внесення застави. Наразі поки що триває лише розгляд по першій людині – це чоловік з Дніпра.

Зауважимо, що затримані – молодики зі східних областей. Зокрема, Дніпропетровської та Харківської . Сьогодні під час засідання заплановано розглянути запобіжні заходи щодо всіх 14 підозрюваних.

Будівлю суду патрулюють понад 200 правоохоронців та представників Нацгвардії / Фото "Національний корпус"

Стрілянина під Харковом: що відомо

Ввечері 27 серпня на Харківщині обстріляли автобус, в якому їхали члени організації "Патріоти – за життя". В результаті атаки постраждали четверо людей. Вони зараз перебувають у лікарні.

Нападники спочатку перекрили автомобілем Mitsubishi рух автобуса, а тоді почали обстріл. Після чого почали витягати чоловіків з автобуса та бити їх посеред траси.

Першим про інцидент повідомив голова організації та нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива. Він переконував, що напад скоїли представники "Нацкорпусу".

Натомість у "Нацкорпусі" заперечили свою причетність і назвали Киву психопатом.

14 нападників затримали того ж вечора на Харківщині.

На конфлікт відреагували глава МВС Арсен Аваков та президент Володимир Зеленський. Аваков, зокрема, пригрозив неназваним політикам і запевнив, що усі винні в стрілянині будуть покарані. Водночас глава держави закликав правоохоронців не допустити повернення в Україні "лихих 90-их".

Затриманим інкримінують хуліганство, а деяким – замах на вбивство двох і більше осіб з хуліганських намірів.

Суд обирає запобіжний захід підозрюваним у нападі на автобус Київ-Харків: відео