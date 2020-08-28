Лікарі розповіли про стан 4 людей, які постраждали під час стрілянини на Харківщині. Наразі вони перебувають у лікарні.

Всі потерпілі перебувають у задовільному стані. Про це розповів головний лікар лікарні швидкої та невідкладної допомоги Андрій Соцький, повідомляє Укрінформ.

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У харківській лікарні швидкої та невідкладної допомоги перебувають четверо постраждалих, всім надано допомогу, стан стабільний,

– зазначив лікар.

Він додав, що всі потерпілі лежать у звичайних палатах.

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