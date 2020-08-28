Розстріл автобуса під Харковом: в якому стані постраждалі
Лікарі розповіли про стан 4 людей, які постраждали під час стрілянини на Харківщині. Наразі вони перебувають у лікарні.
Всі потерпілі перебувають у задовільному стані. Про це розповів головний лікар лікарні швидкої та невідкладної допомоги Андрій Соцький, повідомляє Укрінформ.
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У харківській лікарні швидкої та невідкладної допомоги перебувають четверо постраждалих, всім надано допомогу, стан стабільний,
– зазначив лікар.
Він додав, що всі потерпілі лежать у звичайних палатах.
Обстріл автобуса на Харківщині: що відомо
- Ввечері 27 серпня на Харківщині обстріляли автобус, в якому були члени організації "Патріоти – за життя". Про це першим повідомив голова організації та нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива. Він переконував, що напад скоїли представники "Нацкорпусу".
- У "Нацкорпусі" обвинувачення заперечили.
- Як повідомили у поліції, нападники спочатку перекрили автомобілем Mitsubishi рух автобуса, а тоді почали обстріл. Постраждали 4 людини.
- 14 нападників затримали того ж вечора. Їх звинувачують у хуліганстві.
- Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко зазначив, що конфлікт стався "між двома групами прихильників різних політичних сил". Водночас які саме групи не уточнив.