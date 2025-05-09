Розстріл військового у Софіївській Борщагівці: поліція повідомила чоловіку про підозру

Чоловік, який убив військового і його родичку, отримав підозру. Злочин стався 8 травня на Київщині у селі Софіївська Борщагівка.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію.

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Що загрожує чоловікові, який убив військового та його тещу на Київщині

Підозрюваного у стрілянині в Софіївській Борщагівці затримали 8 травня. Тоді мовилося, що у нього виник конфлікт із військовим.

Поліцейські провели обшук за місцем проживання 63-річного місцевого мешканця. І вилучили автомат, з якого стрілець здійснив постріли. Зброю направлено на відповідну експертизу.

Окрім цього, правоохоронці виявили та вилучили зброю, понад 300 патронів калібру 5,45 міліметра, гранату Ф-1 та запал дистанційної дії УЗРГМ (уніфікований запал ручної гранати модернізований).

Поліція повідомила фігуранту про підозру за фактом умисного вбивства двох осіб, а також незаконного носіння, зберігання і поводження зі зброєю та боєприпасами. Чоловікові загрожує довічне позбавлення волі.

Йому вже обрали запобіжний захід у суді – це тримання під вартою без права внесення застави.

